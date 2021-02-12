Ayşen İnci kimdir, kapandı mı?

AYŞEN İNCİ KİM?

1955 yılında dünyaya gelen oyuncu, 66 yaşındadır. Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Yönetmen,sinema,tiyatro ve dizi oyuncusudur. İlk yer aldığı dizi Eltiler’dir. Bu dizi de Nihal karakterini canlandırmıştır.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı periliçe karakteri ile de çocukların gönlünde oldukça geniş bir yere sahip olmuş ve oyunculuğu ile beğenileri kazanmıştır. Oldukça sevilen ve beğeni toplayan oyuncunun yer aldığı projeleri sizler için derledik.

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle filminde ve Vurgun dizisinde oynamıştır.

YER ALDIĞI PROJELER

-Böyle Bitmesin

-Küçük Besleme

-Evdeki Yabancı

-Üvey Baba

-Efsane

-Sihirli Annem

-Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

-AB’nin Yolları Taştan

-Beşinci Boyut

-Dolunay

-Emret Komutanım

-Cemile

-Daha Neler

-Doktorlar

-Kavak Yelleri

-Dedektif Memoli

-Peri Tozu

-Gazi

-Nizama Adanmış Ruhlar

-Yol Ayrımı

Ayrıca İnci, Peri Kraliçesinden Masallar, Psikolojik Öyküler, Büyücü Karga ve Gizemli İzciler İstanbul kitaplarının da yazarıdır.

AYŞEN İNCİ KAPANDI MI?

Türkan Hanım’ın Konağı dizide başı kapalı olarak oynayan İnci, kapandığı üzerinde herhangi bir açıklama yapmamıştır. Canlandırdığı karakter ve rol aldığı dizi gerekçesiyle başını örttüğünü düşündüğümüz oyuncu, bu konu ile ilgili bir açıklama da bulunmadı.