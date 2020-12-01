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Ayşe Dırla kimdir? Kadir Şen'in kurtardığı Ayşe Dırla olayı nedir, tutuklandı mı?

Kadir Şeker’in darp edilirken kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla yeniden gündem oldu. Vatandaşlar gözaltına alınan Ayşe Dırla kimdir, Kadir Şeker’in kurtardığı Ayşe Dırla olayı nedir ve tutuklandı mı sorularını araştırmaya başladı.

01 Aralık 2020 Salı 22:15
Ayşe Dırla kimdir? Kadir Şen'in kurtardığı Ayşe Dırla olayı nedir, tutuklandı mı?
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Konya’da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışan ve bu sırada cinayet işleyen Kadir Şeker’e 12 buçuk yıl hapis cezası verilmişti. Kadir Şeker’in darp edilen Ayşe Dırla’yı kurtarması gündem olmuştu. Ayşe Dırla şimdi yeniden gündem oldu.

Ayşe Dırla kimdir?

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Dırla, Kadir Şeker’in darp edilirken kurtarmaya çalıştığı kadın olarak biliniyor. Kadir Şeker darp edilen kadını kurtarmaya çalışmış bu sırada çıkan tartışmada Özgür Duran bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Şeker kasten adam öldürme suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayşe Dırla tutuklandı mı?

Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı kadın Ayşe Dırla şimdide Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alındı. Ayşe Dırla’nın bulunduğu araçta 900 gram eroin bulunduğu açıklandı. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı’nın bulunduğu araçta çıkan eroinin ardından gündeme gelen kadın, Murat Hanlı’nın imam nikahlı eşi olduğunu söyledi.

Ayşe Dırla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:15
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Anahtar Kelimeler:
Ayşe DırlaKadir Şeker
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