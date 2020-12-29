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Ayrılık ile ilgili sözler ve mesajlar 2021

Birleşmek kadar ayrılmakta en doğal duygulardan birtanesidir. bazı insanlar ayrılırken yaşadıkları acıdan kaynaklı kendilerini dile dökemezler işte tam da bu noktada faydalanabilecekleri ayrılık sözlerinin arayışı içerisine girmektedirler.

29 Aralık 2020 Salı 20:03
Ayrılık ile ilgili sözler ve mesajlar 2021
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Ayrılık halinde eğer söyleyecek bir şey bulamıyorsanız ayrılık sözlerini değerliğimiz yazımızdan kendinize uygun olan ve en iyi şekilde kendinizi tanımlayabileceğiniz sözleri bulmanız mümkün. Ayrılık yaşamak üzücü bir durumdur ve insanlar o anki duygularını aktarmakta zorluk yaşayabilmektedir.

AYRILIK SÖZLERİ

  • Ben bu hayatı rakı niyetine içip meze niyetine yedim. Sarhoşluk kötü derdiniz ben sevdiklerimi ayıkken kaybettim.
  • Yeri gelecek öyle bir konuşacaksın ki karşındaki insan sana cevap bile veremeyecek, yeri gelecek öyle bir susacaksın ki karşınızda konuşmaya cesareti bile edemeyecek.
  • Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgarın gülüşünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle.
  • Bende çeker giderim gülüm bundan kime ne? Senin gidişinin yarattığı hüzün gözlerimde, acısı yüreğimde kaldı. Gel şenlendir çocuk yüreğimi.
  • Mutlu olduğunda söz verme, üzgün olduğunda cevap verme, öfkeli olduğunda karar verme yoksa en çok üzülen sen olursun.
  • Senin ayaklarıma çelme attığın yerden tekrar başlıyorum bu hayatı yaşamaya. Yara bere içinde olsa da dizlerim, kalbim kadar acımaz artık.
  • Hayattaki en acı şey ya ölmektir yada ayrılık. Kimseye değerinden fazla güvenme en çok sevdiklerin sırtından vurur.
  • Gelme adam, benim denizimde sen yaşayamaz boğulursun. Senin kolların kısa kalır bu dalgalarda boğulursun. Gelip bulaşma benim yalnızlığıma.
  • Acı çektiğin zaman umutların yok olduğunda unutma solan umutlarını yeşertmek için ben hep senin yanındayım.
  • Ben adını kalbime aşkla kazıdım ama sen korkma elbet bir gün kazıdığım yerden silerim. Yaşadığımız güzel bir rüyaymış ben gerçek sanmıştım seni sevdiğim için çok özür dilerim.
  • Senden ayrılmayı ben istemedim ama sen bana başka bir seçenek bırakmadın. Artık ben yokum elveda.

 

 

AYRILIKLA İLGİLİ SÖZLER

  • Hayatta kötülükler olmasaydı cehennem boş kalırdı. Sen beni üzmeseydin benim canım senin için fedaydı. Elveda.
  • En çok canımı ne yaktı biliyor musunuz? Ben senin çok mutlu olmanı istiyorum dedi sonra mutluluğumu elimden alıp gitti.
  • Sen gidince biz ayrıldık mı sanıyorsun sevgili? Yaktığın her sigaranın külü benim içime düşer.
  • Sonunda ayrıldık işte mutlu ol herşey gönlünce olsun ama benim pişman olduğunda benim kahkahalarım koysun.
  • Eğer birgün seni unutursam aşkımın küçüklüğünden değil çağresizliğimin büyüklüğündendir unutma.
  • Giderken sakın arkana bakma bari sana yakışan bir veda olsun.  Hayatımı mahvetsen de güzel rol yaptın sana helal olsun.
  • Ben sana aşık olduğum için pişman değilim fakat artık kader bizim yollarımızı ayırdı. Bu hayatı sensiz yaşamak zor olsa da bunu zamanla öğreneceğim. Hoşça kal
  • Saçları benimkinden uzun gözleri benimkinden güzelmiş. Boyu da benden uzunmuş öyle demişsin. Kalbi nasıl diye sorduklarında susmuşsun, bendeki kalbi zor bulursun.
  • Benim ne yüreğim var sana verecek nede inancım var seninle bu yolda yürüyecek. Sana olan kızgınlıklarım içimde kor oldu, bir daha seni affedemeyeceğim.
  • Ben hava soğuduğunda değil de sen benden soğuduğunda üşüdüm. Hoşça kal.
  • Biliyor musunuz bazen merhaba diyemediğiniz hoşça kal diye fısıldarsın.
  • Ayrılığın da özlemenin de bir hazzı var içimde. Seni anlamakta beklemek kadar güzel benim yüreğimde.
  • Ben elimdekinin değerini kaybedince anlamam, değerlerini bildiklerimde kaybederim gülüm.

 

KISA AYRILIK SÖZLERİ

  • Gidenin arkasından nokta koyarım ki gelenin adı büyük harf ile başlasın.
  • Bana giderek daha çok seviyorum seni dedi. Belkide bu yüzden beni bırakıp gitti.
  • Zaman gideni geri getirmez aslında zaman olanı alıp götürür.
  • Gün gelirde karşılaşırsak ve pişman gibi değil de düşman gibi bakarsak birbirimize? O zaman ne yapacaksın?
  • Bazen seni seviyorum diyemezsin sadece iyi geceler dersin.
  • Ne yaparsan yap seninle olamıyorum artık daha fazla zorlama. Yaşanan günlerin hatırına artık daha zorlama.
  • Bazılarına git dersin değerli olursun bazılarına kal dersin gereksiz olursun.
  • Senin beni sevdiğini sanmıştım halbuki seni çok sevdiğimden sadece buna inanmışım.
  • Yalanlar ile sarılmış hayatının tek gerçeği benim, gerçeklerle dolu hayatımın tek yalanı sensin.
  • Veda etmek gözüyle sevenlere yakışır, gönlüyle sevenlere değil.

 

DUYGUSAL AYRILIK SÖZLERİ

  • Sen kalmaya bir neden bulamadın ya, ben ölmeye ne bahaneler bulurum şimdi.
  • Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.
  • Kimine git dersin değerli olursun, kimini canından çok seversin gereksiz olursun.
  • Dün mahkememiz vardı, senin gözlerinle benim kalbim arasında. Senin gözlerin serbest kaldı, benim kalbim ise bir ömür boyu seni sevmeye mahkûm edildi...
  • Bir insanı kaybetmek istiyorsanız çok sevin, kendiliğinden gider zaten.
  • Adın ki en güzel kelimedir dağarcığımda ne zaman ansam; kelimelerim kendini asar darağacında.
  • Bazen insan 'Seni seviyorum' diyemez. Sadece 'Sana da iyi geceler' demekle yetinir.
  • Belki kimseyi sevemeyeceğim seni sevdiğim gibi ama sana da kimse olmayacak ben gibi.
  • Sensiz yaşayamam dediğiniz kişiydi sizi en son terk eden.
  • Ben seni tüm kalbimle sevdim, kavgalar bizi ayıramaz.
  • En büyük hayalim sana sarılmakken beni nasıl kırabiliyorsun sevgili.
  • Ah ne güzel olurdu bu dünyada ayrılık olmasaydı, gözleri aklıma geldiğinde gözlerim hiç dolmasaydı

 

AYRILIK İLE İLGİLİ SÖZLER

  • Güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş.
  • Oyun bitti! Sevildiğini gördün, şimdi unutulduğunu izle.
  • Gidişin canımı yaksa da devam et çünkü yürüyüşüne hastayım.
  • Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider.
  • Ayrılık vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüreğimize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.
  • Bir hoşçakala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.
  • Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.
  • Ey vefasız yârim. Tuttuğun eli bırakacak kadar yüreksiz idinse o eli tutuşun niyedir. Gitmek için geldinse sevdim deyişin niyedir?
  • Seni sevmenin dünyadaki en şansı şey olduğunu sanıyordum, sen gitmek istediğinde ne kadar büyük bir yanlış yaptığımı anlayana kadar.
  • Yıldızlar bu kadar aydınlıksa eğer gecenin karanlığındandır.
  • Birgün herkes gider mi diye düşünürdüm hep anladımki kalpte sevgi büyüdükçe herkes gidermiş.
  • Öyle öldürdüm ki seni içimde kıyamet kopsa yine benim için dirilmeyeceksin.

 

RESİMLİ AYRILIK SÖZLERİ

  • Bazı yalanlar güzel bazı gerçekler acıymış. Ayrılık hepsinden de betermiş…
  • Seni anlata anlata bitiremediğim insanlara sonra bir de beni sebepsiz terk edip gidişini anlatmak zorunda kaldım.
  • Her yalnızlığımda seni andım. Her anışımda yine sana kandım.
  • Aslında sen şimdi kim bilir nerede, hangi hayal şilebinde kaçak yolcu, hangi korkunç yalnızlıktasın.
  • Şimdi şöyle; sen ölmüşsün, ben mezarına gelincikler dikiyorum. Bundan sonrası bir ölünün bir ölüye merhamet duyması.
  • Gittiğin gün bittiğim gündü aslında...
  • Vazgeçmek ayrı şey, yorulmak ayrı şey...
  • "Ey yar..! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun." (Hz. Mevlana)
  • Bitti demedi, hoşça kal demedi, elveda da demedi… Allah'a emanet ol hiç demedi. Helallik bile istemedi. Gitti sadece Gitti…
  • Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.
  • Ne Eylül'ün gelmesi ne de baharın bitmesi… Senin bir üzgün bakışın etmez.

 

SEVGİLİYE AYRILIK SÖZLERİ

  • Sevmenin erdemi, aşkın görkemi, mutluluğun gözleri ve seni özlemenin hazzını yaşattın sevgili, yolun açık olsun.
  • Elveda dercesine bakan gözlerine; Eyvallah dercesine çeker giderim.
  • Ayrılık vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüreğimize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.
  • Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider.
  • Acının umutları yok ettiği anda, umutları yeşertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildiğin adresteyim.
  • Sen benden çay istesen güneşte demler yüreğimde süzer ve sana öyle ikram ederim sevgilim.
  • Sanırım kendini vazgeçilmez olduğuna fazla inandırmışsın.
  • Aşk, kadınlar yorulunca biter. Kadınlar bir adamı değil, bir mezarlığı terk eder.
  • Oyun bitti! Sevildiğini gördün, şimdi unutulduğunu izle.
  • Öyle bir öldün ki içimde, kıyamette bile dirilemeyeceksin.
  • Mutlu iken söz verme, üzgün isen cevap verme, öfkeliysen de sakın karar verme... Yoksa üzende sen olursun üzülende...
  • Öyle çok özler ki insan bazen. Özlenen bile bazen yokluğundan utanç duyar.
  • Son kez sevişim idi seni. Bundan sonra bir daha gelmem, Gidiyorum. Elveda…
  •  
  • Sana verdiğim değer kadar sevse idin beni ben de bugün istediğin gibi seninle kalırdım. Değmezsin. Varlığımı hak etmezsin. Elveda…
  • Dünyam sen iken şimdi cehennemim de sensin. Kalmak isterdim ama bu cehennemde daha fazla yanamam. Elveda...
  • Ben ne aşklar yaşadım ne vedalar ettim, ne kızgın çöllerinde yürüdüm aşkın, senin kor dudakların vız gelir güzelim.
  • Seni günle paylaşmak istedim bana bile yetmez dedi, geceye sordum olmaz diye fısıldadı, yıllara sordum bekle ama boşuna dedi, boynumu bükünce ecelim tamam dedi.
  • Gidişin canımı yaksa da devam et çünkü yürüyüşüne hastayım.
  • Şimdi hoşça kal deme zamanı ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun be gülüm.
  • Tercümanlık mesleğimdir benim. Her zaman yüreğimin sözlerine tercüman oluyorum.
  • İlişkiler başladığı günden itibaren bitmeye doğru yol alırlar. Yani her ilişkinin bir son kullanma tarihi vardır.
  • Sizler için derlediğimiz en iyi ayrılık sözleri bu şekildedir. Sizlerin de bildiği farklı ayrılık sözleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.


Son Güncelleme: 29.12.2020 20:03
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Anahtar Kelimeler:
AyrılıkAşk
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