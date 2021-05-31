Ayrıldığı eski sevgilisinden korkunç tehdit!

İstanbul Barosu avukatlarından S.E. eski sevgilisi S.Ç’nin kendisinden ayrılmasından sonra, “ Bizim ailemiz PKK’lı. Seni dağa kaçıracağız” şeklinde tehditlerde bulunduğunu iddia etti. 2 bin Euro gibi bir para istediği öne sürülen S.E hakkında soruşturmalara başlandı.

40 yaşında olan İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç.’nin geçtiğimiz sene S.E ile ilişkisi vardı. Belli bir zamandan sonra ilişkilerini noktalayan çift ardından tehdit mailleriyle durumu büyüttüler.

Kendisinin ve ailesinin PKK’lı olduğunu ifade eden genç kız, “Seni dağa kaçıracağız” şekline benzer ifadeleri sonrası bir de avukatın özel bilgilerini yayınladı. Avukat eski sevgilisin banka bilgilerini de kullanarak işlem yaptığı da iddia edildi.

Bu söylem ve baskılardan rahatsız olan Avukat savcılığa başvurdu ve eski sevgilisinden şikayetçi oldu.