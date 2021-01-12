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Ayni ve Nakdi yardımlar nedir, nelerdir? Ayni ve Nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar tarafından Ayni ve Nakdi terimleri oldukça merak konusu oldu. Ayni ve Nakdi yardım ne demek? Ayni yardım nedir? Nakdi yardım nedir? Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından yapılan yardımlar nelerdir? Ayni ve Nakdi yardım için gerekli belgeler ve başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

12 Ocak 2021 Salı 01:06
Ayni ve Nakdi yardımlar nedir, nelerdir? Ayni ve Nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Vatandaşların yaşam koşulları göz önüne alınarak daha çok devlet tarafından yardıma muhtaç olan kimseler, ihtiyaçlarını geçindiremeyecek durumda olanlar herhangi bir gelire sahip olamayan bireyler için ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Bu süreçte ailesini geçindirmekte zorlanan birey, eğitim sağlık gibi önemli ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda ise nakdi yardımlar devreye girer.  Devlet tarafından sağlanan kurumlar bu kurumlara önek olarak kaymakamlık, valilikler ve belediyeler olabilir. Kurumlar sayesinde yardıma muhtaç olan kimselerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Nakdi yardım nedir? Kimler tarafından yardım edilir?

Devletin kurumlarından valilik, kaymakamlık ve belediyeler gibi kurumlar daha çok sigortası dahi olmayan, aylık geliri bulunmayan ve kirada oturan vatandaşın üzerine ait kayıtlı gayrimenkul veya taşıt gibi tapuları bulunmayan kişilere yardımda bulunmaktadırlar. Nakdi yardım genellikle zor durumda olan kişilerin devletin kurumlarının maddi anlamda yardım etmesidir. İşveren kişinin işçiye yapılan parasal anlamda ki desteği de nakdi yardım olarak ifade ediliyor.

 Ayni Yardım nedir? Kimler tarafından yardım edilir?

Nakdi yardım parasal olarak yardımdır. Ayni yardım ise parasal olarak değil mal ya da hizmet temini olarak yardım edilmesidir. Vatandaşın ihtiyaç durumunda mallar temin edilebileceği gibi bu bireylerin eğitim, sağlık vb. gibi hizmetlerden yararlanabilmesi için yardım edilmektedir.  Ayni yardımda nakdi yardımın yaptığı gibi kaymakamlık, valilik ve belediyeler tarafından yardım edilmektedir. Ayni yardımlarda SGK bünyesinde çalışan bireylerin işverenleri tarafından yapılan yardımlardır.

Kaymakamlık tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Kaymakamlık tarafından nakdi olarak yapılan yardımlar daha çok aylık olabilmektedir. Tek seferlik de olabilir. Kaymakamlıklar için vatandaşın maddi durumu çok önemlidir. Belirli ve düzenli olarak şehit ailelerine ve annesini babasını kaybetmiş çocuklara ve %40 engeli bulunan bireylere düzenli olarak ödeme yapmaktadırlar.  Ayni yardımlar ise gıda, kömür gibi temel ihtiyaçların karşılanması gibi yardımlar bulunmaktadır.

 Gıda kolileri ve giyim yardımı gibi ihtiyaçların karşılanması gibi yardımlarda bulunmaktadır. Asker çocuklarına ve şehit ailelerine de nakdi yardımlar yapılmaktadır. Eşi vefat etmiş kadınlar için her ay düzenli olarak maaş verilmektedir. 

Belediyeler tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Belediyeler daha çok zor durumda ki kişilere yardımda bulunmaktadır. Fakat belediyelerden yardım almak kolay olmamaktadır. Bireyin yoksul ve yardıma muhtaç olduğunu kanıtladığı taktirde belediye yardım etmektedir. Belediyelerin ayni yardımları; Fakir aileler için giyim yardımı, gıda kolisi yardımı, kira yardımı, gazi ve şehit ailelerine yardım, kışlık temel ihtiyaçlar, yaşlılar için bakım hizmetleri, engellilere yardımlar (%40 engeli olması gerek) gibi pek çok yardımları bulunmaktadır.

Ayni ve Nakdi yardım başvuruları nasıl yapılır?

Kaymakamlık için yapılacak başvuruların ikamet ettiği şehirde ki kaymakamlık binasına giderek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflar genel müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.  Başvuru sürecinde kişinin maddi durumunun olmadığını kanıtlayan belgelerle gitmesi gerekmektedir.

 Başvuru için gerekli belgeleri temin etmek durumdadır. Bu belgeleri kısaca özetleyecek olursak;

  • Sosyal yardım başvuru dilekçesi
  • Muhtarlıktan alınabilen ikametgâh ve fakirlik belgeleri
  • Hane halkının kimlik fotokopileri
  • Hanedeki çocukların öğrenci belgeleri
  • Hanedeki hasta kişilerin sağlık raporları
  • Hanedeki engelli kişilerin engelli raporları
  • Eşini kaybeden kadınlar için eşe dair ölüm belgesi

Anne ve babasını kaybeden çocuklar için anne ve babaya dair ölüm belgesi gibi belgeler istenmektedir. Belgelerin verilmesi taktirinde kurumlar tarafından birey için araştırılma başlatılmaktadır.  

Ayni ve Nakdi yardım Başvuru Sorgulama Ekranı

e-devlet üzerinden giriş yapıldığında gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sorgulama ekranını görebilirsiniz.  Sosyal yardım başvurusuna ulaşmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim

 sitesinden bakabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 01:06
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Anahtar Kelimeler:
BelediyeAynıNakdiSosyal Yardım
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