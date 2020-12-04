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Aynı saatlerin Çift, tek, ters saatlerin anlamı

Saatler pek çok insan için anlam ifade eden durumlardır. Aynı saatler, çift ve tek saatlerin anlamları ise kadınlar başta olmak üzere merak edilmeye devam ediyor.

04 Aralık 2020 Cuma 14:44
Aynı saatlerin Çift, tek, ters saatlerin anlamı
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Saatler pek çok kişi için çok fazla şey ifade eden önemli bir durumdur. Ayrıca pek çok kişi aynı saatlerin, çift ve tek saatlerin anlamları olduğuna inanmaktadır. Köstekli, analog, dijital ve guguklu gibi pek çok modeli olan saatlerin anlamları ise araştırılmaya devam ediyor.

Çift saatlerin anlamları

00:00 seni rüyasında görüyor

Sevdiğiniz insanın kafasında sadece siz varsınız. Uykusunda bile sizi rüyasında görecek kadar sizi hayal ediyor ve çok seviyor.

01:01 seni çok seviyor

Sevdiğiniz kişi emin olun sizi çok seviyor. Aklında ve kalbinde sizden başka bir şey yok.

02:02 senden hoşlanıyor

Sizin sevdiğiniz kişi sizi hala sevmiyor veya aşık olmamış olabilir. Ama emin olun size karşı boş değil.

03:03 aşık olmaya başlıyor

Aşk kıvılcımlarının başladığı saattir. Size karşı ilgisi, alakası ve aşkı artıyor.

04:04 seni çok seviyor

Sizi hayatının merkezine koyan bir insan olduğunun göstergesidir.

05:05 senden nefret ediyor

Sizden nefret ettiğini gösteren saattir. Eğer sizden nefret ediyorsa söyledikleriniz veya hareketleriniz sorun olmuş olabilir. Kalbini tekrar kazanmak için daha iyi davranmalısınız.

06:06 teklif etmek için kötü bir gün

Sevdiğiniz herhangi bir kişiye bu saatte herhangi bir teklif yapmak ters tepebilir. Sevdiğiniz kişiye herhangi bir teklifte bulunmadan önce birkaç saat beklemeniz veya ilk önce psikolojik durumunu öğrenmeniz gerekiyor

07:07 senden bebek yapmak istiyor

Sevdiğiniz kişi sizi hayatının merkezi olarak görüyor. Ruh eşi olarak görüyor ve bunu taçlandırmak istiyor.

08.08 sana kahvaltı teklif edecek

 Sevdiğiniz, sizinle birlikte güzel bir gün geçirmek için herhangi bir teklifte bulunabilir. Bu teklifi kabul etmeniz sizi mutlu edecektir. Bu kahve vesilesi ile tanışma sağlanmış olabilir ve yeni bir aşk başlayabilir.

 09.09 seni üzecek bir kelime söyleyecek

 Bu zaman diliminde sevdiğinizden biraz uzak durmanız gerekebilir. Bu saatlerde tartışma veya kavga edecek konuları açmamanızda fayda var.

 10.10 senden ayrılmak için plan yapıyor

 Sevdiğiniz sizden ayrılma niyetine girmiş. Bunu hemen halletmeniz gerekiyor.

 11.11 sana sürpriz bir hediyesi var

 Sevdiğiniz, küçük hediyelerle sizi mutlu etmeyi seviyor. Yeni bir hediye almak için hazırlıklarını yapmış.

 12.12 seni ailesine anlatacak

 Sevdiğiniz sizi ailesine anlatmak istiyor. İlişkinizin ciddiye bindiğinin göstergesidir.

 13.13 seninle konuşmaya utanıyor

 Sevdiğiniz kişi utangaç veya sizinle ilgili çekinceleri var. Bu durumda daha sevgi dolu yaklaşabilirsiniz.

 14.14 evlenme teklif etmeyi düşünüyor

 Partneriniz artık ilişkinin adını koymuş. Sizinle evlenmek istiyor. Bunu da sizinle paylaşacak.

 15.15 seninle kaçmak istiyor

 Sevdiğiniz, gözlerden, kalabalıktan uzak, sizinle sakin bir yerlere gitmek ve zaman geçirmek istiyor.

 16.16 seni arkadaşlarına anlatıyor

 Sevdiğiniz kişi sizi arkadaşlarına anlatmış. Sizi övgü dolu sözlerle anlatıyor.

 17.17 seninle aynı hayalleri kuruyor

 Sevdiğiniz sizinle aynı hayalleri kuruyor sizi ruh eşi olarak görüyor.

 18.18 seni herkesten daha çok seviyor

 Sevdiğiniz sizi takıntı derecesinde seviyor. Takıntı, her ne kadar kulağa hoş gelmese de bu duruma dikkat etmenizde fayda var.

 19.19 elini tutup dudaklarından öpmek istiyor

 Sevdiğiniz, sizi çok özlemiş. Sizin yanınızda olmak istiyor.

 20.20 şu anda başkasıyla yan yana

 Sevdiğiniz kişinin sizinle duygusal olarak bir gelecek düşünmüyor. Umutlanmayı bırakıp, yolunuza devam etmelisiniz.

 21.21 seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyor

 Sevdiğiniz kişi, sizinle ilgili gelecek planları yapıyor.

 22.22 sana kahve ısmarlayacak

 Sevdiğiniz kişi sizi çok merak ediyor. Size kahve ısmarlayarak, sizi tanımak isteyecektir.

 23.23 – hayatının ilki ve tek insanı olduğunu düşünüyor

 Sevdiğiniz kişiyi çok iyi etkilediğiniz kesin. Sizi hayatının ilk ve tek insanı olarak görmeye başlıyor.

Ters saatlerin anlamları

 01.10– Seni hiç sevmiyor

 02.20–Senden hoşlanmıyor

 03.30–Sana âşık olmayacak

 04.40-Seni sevdiği söylenemez

 05.50–Senden hoşlanıyor

 10.01–Seninle evlenmek istiyor

 12.21–Seni sevmiyor

 13.31–Seni umursamıyor

 14.41–Seninle gelecek planlıyor

 15.51–Eski sevgilinle barışacaksın

 21.12–Hep aklındasın

 23.32–Sana aşık



Son Güncelleme: 04.12.2020 14:44
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Anahtar Kelimeler:
SaatlerAynıTekçiftAnlamları
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