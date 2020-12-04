Aynı saatlerin Çift, tek, ters saatlerin anlamı

Saatler pek çok kişi için çok fazla şey ifade eden önemli bir durumdur. Ayrıca pek çok kişi aynı saatlerin, çift ve tek saatlerin anlamları olduğuna inanmaktadır. Köstekli, analog, dijital ve guguklu gibi pek çok modeli olan saatlerin anlamları ise araştırılmaya devam ediyor.
Çift saatlerin anlamları
00:00 seni rüyasında görüyor
Sevdiğiniz insanın kafasında sadece siz varsınız. Uykusunda bile sizi rüyasında görecek kadar sizi hayal ediyor ve çok seviyor.
01:01 seni çok seviyor
Sevdiğiniz kişi emin olun sizi çok seviyor. Aklında ve kalbinde sizden başka bir şey yok.
02:02 senden hoşlanıyor
Sizin sevdiğiniz kişi sizi hala sevmiyor veya aşık olmamış olabilir. Ama emin olun size karşı boş değil.
03:03 aşık olmaya başlıyor
Aşk kıvılcımlarının başladığı saattir. Size karşı ilgisi, alakası ve aşkı artıyor.
04:04 seni çok seviyor
Sizi hayatının merkezine koyan bir insan olduğunun göstergesidir.
05:05 senden nefret ediyor
Sizden nefret ettiğini gösteren saattir. Eğer sizden nefret ediyorsa söyledikleriniz veya hareketleriniz sorun olmuş olabilir. Kalbini tekrar kazanmak için daha iyi davranmalısınız.
06:06 teklif etmek için kötü bir gün
Sevdiğiniz herhangi bir kişiye bu saatte herhangi bir teklif yapmak ters tepebilir. Sevdiğiniz kişiye herhangi bir teklifte bulunmadan önce birkaç saat beklemeniz veya ilk önce psikolojik durumunu öğrenmeniz gerekiyor
07:07 senden bebek yapmak istiyor
Sevdiğiniz kişi sizi hayatının merkezi olarak görüyor. Ruh eşi olarak görüyor ve bunu taçlandırmak istiyor.
08.08 sana kahvaltı teklif edecek
Sevdiğiniz, sizinle birlikte güzel bir gün geçirmek için herhangi bir teklifte bulunabilir. Bu teklifi kabul etmeniz sizi mutlu edecektir. Bu kahve vesilesi ile tanışma sağlanmış olabilir ve yeni bir aşk başlayabilir.
09.09 seni üzecek bir kelime söyleyecek
Bu zaman diliminde sevdiğinizden biraz uzak durmanız gerekebilir. Bu saatlerde tartışma veya kavga edecek konuları açmamanızda fayda var.
10.10 senden ayrılmak için plan yapıyor
Sevdiğiniz sizden ayrılma niyetine girmiş. Bunu hemen halletmeniz gerekiyor.
11.11 sana sürpriz bir hediyesi var
Sevdiğiniz, küçük hediyelerle sizi mutlu etmeyi seviyor. Yeni bir hediye almak için hazırlıklarını yapmış.
12.12 seni ailesine anlatacak
Sevdiğiniz sizi ailesine anlatmak istiyor. İlişkinizin ciddiye bindiğinin göstergesidir.
13.13 seninle konuşmaya utanıyor
Sevdiğiniz kişi utangaç veya sizinle ilgili çekinceleri var. Bu durumda daha sevgi dolu yaklaşabilirsiniz.
14.14 evlenme teklif etmeyi düşünüyor
Partneriniz artık ilişkinin adını koymuş. Sizinle evlenmek istiyor. Bunu da sizinle paylaşacak.
15.15 seninle kaçmak istiyor
Sevdiğiniz, gözlerden, kalabalıktan uzak, sizinle sakin bir yerlere gitmek ve zaman geçirmek istiyor.
16.16 seni arkadaşlarına anlatıyor
17.17 seninle aynı hayalleri kuruyor
Sevdiğiniz sizinle aynı hayalleri kuruyor sizi ruh eşi olarak görüyor.
18.18 seni herkesten daha çok seviyor
Sevdiğiniz sizi takıntı derecesinde seviyor. Takıntı, her ne kadar kulağa hoş gelmese de bu duruma dikkat etmenizde fayda var.
19.19 elini tutup dudaklarından öpmek istiyor
Sevdiğiniz, sizi çok özlemiş. Sizin yanınızda olmak istiyor.
20.20 şu anda başkasıyla yan yana
Sevdiğiniz kişinin sizinle duygusal olarak bir gelecek düşünmüyor. Umutlanmayı bırakıp, yolunuza devam etmelisiniz.
21.21 seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyor
Sevdiğiniz kişi, sizinle ilgili gelecek planları yapıyor.
22.22 sana kahve ısmarlayacak
Sevdiğiniz kişi sizi çok merak ediyor. Size kahve ısmarlayarak, sizi tanımak isteyecektir.
23.23 – hayatının ilki ve tek insanı olduğunu düşünüyor
Sevdiğiniz kişiyi çok iyi etkilediğiniz kesin. Sizi hayatının ilk ve tek insanı olarak görmeye başlıyor.
Ters saatlerin anlamları
01.10– Seni hiç sevmiyor
02.20–Senden hoşlanmıyor
03.30–Sana âşık olmayacak
04.40-Seni sevdiği söylenemez
05.50–Senden hoşlanıyor
10.01–Seninle evlenmek istiyor
12.21–Seni sevmiyor
13.31–Seni umursamıyor
14.41–Seninle gelecek planlıyor
15.51–Eski sevgilinle barışacaksın
21.12–Hep aklındasın
23.32–Sana aşık