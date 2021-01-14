Aynı kızı iki aile birden istedi, Nişan için gelin evine gidilince olanlar oldu!

Bir Ankara'da diğeri Kırıkkale'de yaşayan iki genci aileleri birbirlerinden habersiz Mersin'de yaşayan bir ailenin kızını istemeye gittiler. Gelin adayının babası her iki aileye de söz verirken ailelerden söz karşılığı para da istediği iddia edildi. Ortaya ise Tosun Paşa filmini hatırlatan bir kız isteme kavgası çıktı.

Aynı kıza talip olan gençlerin aileleri birbirinden haberi olmadan gelin adayı ile söz kesti. Y.S. isimli gelin adayı ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için kızın evine gittiklerinde birbirleriyle karşılaştılar. Aynı kız için kavgaya tutuşan ailelerden biri kızın babasına toplam 60 bin TL para verdiklerini iddia etti.

Olaya polis ekipleri müdahale ederken polis merkezine götürülen her iki aile üyeleri dolandırıldıklarını söyleyerek gelin adayının ailesinden şikayetçi oldular. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen asayiş ekipleri gelin adayı Y.S.'nin babası K.S., ağabeyi ve yengesini yakalayarak gözaltına aldılar.

Sağlık kontrolünün hemen ardından polis merkezine götürülen sanıklar hakkında yapılan suçlamaları reddederken ekipler gelin adayı Y.S., ile mağdur olan ailelere arabuluculuk yapan E.T. isimli şahsı yakalamak için bir çalışma başlattı.

Mersin'de yaşanan bu ilginç olay, Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını hatırlattı.