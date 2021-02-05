Ayliz ismi anlamı nedir? Ayliz ismi kökeni ve anlamı

İrem Helvacıoğlu, en sevilen dizisi Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz ismine hayat vermektedir. Ayliz isminin anlamı hakkında birçok kişi intenet üzerinden araştırma yapmaya başladı.

Kulağa hoş gelen Ayliz, herkes tarafından beğenildi ve anlamı anne babalar tarafından takdir edildi. Ayliz ismi, Türkçede yer almayan Fars kökenli isimdir. Ayliz ismi çocuk sahibi olmayı bekleyen çiftlerin ilgisini çekiyor ve cennet anlamına geliyor. Hepimizin bildiği gibi kız bebeklerin tercih ettiği Ayliz, ay ışığı ve cennet bahçesi demektir. Bu güzel ismin kızlar için ne anlama geldiğini anlayarak bebeğinize özel bir isim verebilirsiniz.

Ayliz isminin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu’nda (TDK), cennetteki en güzel huri ya da ay parıltısı anlamına gelen Ayliz ismiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Ancak bu bilgi henüz kesinlik kazanmış değil.

Ayliz adı, kadınlar arasında nadiren kullanılan bir isimdir.

Ayliz ismi Kuran’da geçiyor mu ?

Birçok kişinin merak ettiği Ayliz isminin Kuran’da geçip geçmediğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.