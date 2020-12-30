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Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

İstanbul Maltepe'de vahşi bir şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitesinde anma töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende Sözer'in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:41
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
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Birkaç gün önce İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde vahşi bir şekilde öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi.

SOSYAL MEDYADA İSYAN

Gerçekleşen korkunç olay sonrasında tüm Türkiye yasa boğulurken kadın cinayetlerine bir kez daha tepkiler gelmeye başladı.Sosyal medya yaşanan bu acı olaylara isyanlar ile doldu.

TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Vahşice öldürülen Aylin Sözer için düzenlenen anma töreninde mesai arkadaşları ve öğrencileri hazır bulundu. Büyük bir üzüntü içerisinde olan çalışma arkadaşları ve öğrencileri ,öldürülen akademisyen Özer'in çalışma odasına fotoğrafını asarak çiçek bıraktı. Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törene çok sayıda insan katıldı. Meslektaşları Sözer'in anısına konuşma yaparken tüm sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kadın cinayetlerine isyan edilirken bu duruma dur denilmesi adına yetkililere çağrılarda bulunuldu.



Son Güncelleme: 30.12.2020 14:41
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Anahtar Kelimeler:
Aylin SözerKadın Cinayetleri
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