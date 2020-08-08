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Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar

Birçok kişinin merak ettiği Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 08.08.2020’li haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:37
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
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SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar aylık 40 TL ödeme yaparak 12 yıl erken emekli olabilecek. Yalnızca belli kategorideki vatandaşların başvuruda bulunacağı 12 yıl erken emeklilik formülü emeklilik borçlanması yapan vatandaşları kapsamaktadır. 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantı sonucunda vatandaşların aylık 40 TL ödeme yaparak 12 yıl erken emekliliğini öngören bir yöntem hayata geçirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları tarafından yapılan toplantılar neticesinde vatandaşların kullanabileceği erken emeklilik formülü hayata geçirilecek.

Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur?


Ayda 40 TL gibi cüzi bir tutar ödeyerek erken emekli olabilme fırsatı uzunca bir süredir konuşulan konu başlıkları arasında bulunmaktaydı. Erken emeklilik borçlanması olacağı düşünülen süreç daha uzun süreli bir borçlanma modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte 4A ve 4B askerlik borçlanması pek az kişinin bildiği erken emeklilik formülü olmaktadır. 4B’li olarak emekli olmayı planlıyorsanız söz konusu borçlanma aşamalarını takip ederek 12 yıl daha erken emekliliğin önü açılabilmektedir.

4B’li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir?

4B’li askerlik borçlanmasının yapılabilmesi için ilk etapta e-Devlet’e giriş yapmanız gerekir. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4b-askerlik-borclanmasi-basvurusu adresine giriş yapın. Linke tıkladıktan sonra 4B askerlik borçlanması ile aylık 40 TL ödeme yapar ve erken emeklilik fırsatı doğmuş olur.

Sizin hakkınız olan süreler kadar erken emeklilik şansı tanınacaktır. Vatandaşların önemli bir bölümünün erken emeklilik fırsatından yararlanabilmesini öngören çalışma kapsamında doğum borçlanmasından sonra en kapsamlı borçlanma askerlik borçlanması olmaktadır.  



Son Güncelleme: 08.08.2020 21:37
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