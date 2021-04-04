Aylardır aranan Aydın Zengin'in, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

Zonguldak merkeze bağlı Karadere köyünde, 20 Aralık tarihinde birden ortadan kaybolan Aydın Zengin hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapılmamasından dolayı şüphelenen jandarma ekipleri bir arama çalışması başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Aydın Zengin'in babası Sait Zengin tarafından öldürüldüğü ve cesedinin de ormanlık bir alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler başlattıkları istihbarat çalışmalarında 2 Aralık tarihinde kaybolan Aydın Zengin'in ölü olabileceği değerlendirmeleri üzerine yoğunlaşarak arama çalışmalarına bu yönde başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile birlikte Aydın Zengin'in babası Sait Zengin (55) ve üvey annesi Ü.Z. gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu. Karakolda Sait Zengin'in oğluyla bir tartışma yaşadığını ve yaşanan tartışma sonrasında da oğlunu öldürdüğünü, cesedini de ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Baba Sait Zengin'in itirafı sonrası belirttiği ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler Aydın Zengin'in cesedini bulurlarken oğlunu nasıl öldürdüğünü olay yerinde anlatan Sait Zengin, buradaki ifadesinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. Baba ve üvey annenin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Aydın Zengin'in cansız bedeni de gömülü olduğu yerden alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldüğü bildirildi.