Aylar sonra ortaya çıkan belirti! Kadınlarda daha sık görülüyor

Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs salgınında yeni bir etken kendini gösterdi. ‘Long Covid’ diye adlandırılan hastalığa yakalanan kişiler genellikle kadınlar oluyor. İngiltere'de yaşayan 26 yaşındakİ Heloise Byfield, açıklamasında, virüse yakalandıktan aylar sonra saçlarında öbek öbek dökülmeler olduğunu söyledi. Bilim insanları ise bu durumda virüse yakalanan kişilerin saçları daha çabuk dökülüyor açıklamasında bulunuldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Clapham’da yaşayan 26 yaşındaki Heloise Byfield, yeni tip koronavirüse yakalandı. İyileşti fakat 8 ay sonra saçlarında ciddi dökülmeler yaşadı.





Hastalığını hafif atlatan Byfield, saçlarını yıkarken elinde kaldığını aslında saçlarının gür olduğunu açıkladı. Bilim insanları ise saç dökülmesinin sebebini psikolojik ve fiziksel etkenlere bağladığını bu durumun neden meydana geldiğini bilemediklerini söyledi.

Kadınlarda daha çok görülüyor!

Bilim insanları bu durumun tek iyi yönü saçların geri çıkma ihtimali olduğunu söylüyor. Birçok ameliyatlar saç dökülmesini tetiklerken artık koronavirüsü de listeye eklenmesi gerektiğine değinildi.

Saç ve saç derisi konusunda uzmanlaşmış olan ve 11 saç sağlığı kliniği işleten Ianin Sallis açıklamasında bu durumun birçok insanda görüldüğünü en çok kadınlarda rastlanıldığını açıkladı. Salllis: “Covid-19’a bağlı saç dökülmesi gerçekten de var. Genelde bu sorundan muzdarip olanlar 50 yaşın üzerindekiler ama daha gençlerde de görülebiliyor. Erkekler de etkilenebiliyor ama genelde kadınlar daha çok etkileniyor. Erkeklerin genelde saçları kısa olduğu için saç kaybı daha az yaşanıyor. Saçınız ne kadar uzunsa, saç kaybı o kadar yıkıcı boyutlara ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte en çok kadınların risk altında olduğu belirtilirken çeşitli yaş grubundaki kadınlar bu şikayet sebebiyle kliniklere gittiği açıklandı.