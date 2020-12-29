Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi

Elazığ ile birlikte Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır’da akşam saatlerinde ayın etrafını saran çemberin görüntüsü gözlemlendi. Ay'ın etrafındaki hareyi gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılırken görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte; Ay'ın etrafında oluşan halenin görüntüleri:

Bazı vatandaşlar, bu görüntüleri depremle bağdaştırırken uzmanlar Ay'ın etrafındaki çemberin buz kristallerinin oluşturduğu bir '' olduğu açıkladılar. Söz konusu görüntülerle ilgili yapılan açıklamada Kristal içeren bulutların oluşması durumunda, ışığın buz kristalleri tarafından kırılması sonucu ay veya güneşin etrafında yansıyan yay veya çember şeklinde her türlü görsel meteorlar olduğu belirtildi. Teorikte çok farklı şekillerde görülebilen bu meteor yansımalarının en fazla görüleninin de ay veya güneş etrafında oluşan 22 derece yarıçapa sahip olan hale olayı olduğu kaydedildi.