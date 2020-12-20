Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti

Birkaç misafirlikte bulunma amacıyla Ankara' ya gelen; Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonunun Başkanlık görevinde yer alan Ayhan Kahraman, öncelikte Ankara’da yer almakta olan temsilcilik merkezine, yani Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonuna ziyarette bulundu ve birden fazla toplantı yaptı.

Toplantılardan sonrasında, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı’yla Bingöl ve Mardin milletvekillerinin yanına gittiklerini dile getiren Ayhan Kahraman, “Öncelikle güvenlik korucularının meclisteki sesi olan MHP(Milliyetçi Harekat Partisi) İstanbul Milletvekili olan Arzu Erdem’i, sonrasında ise göreve geldiğinden beri güvenlik korucularından desteklerini esirgemeyen ve koruculuk sisteminin etkin kullanımında ana taşlarından olan Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral’in makamında ziyarette bulunduk.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca’yla beraber yaptığımız ziyaretlerimizin son durağıysa İçişleri Bakanlığı olmuştur. Burada İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya güvenlik korucularının selamlarını ilettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmeler çok verimli bir zeminde geçti. Güvenlik korucularımızın beklemekte olduğu umut dolu haberler için tam anlamı ile bir ışık oldu.

Yaptığımız bu ziyaretler kapsamında bizleri misafir eden devlet büyüklerine ve diğer devlet akranlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri bu süreçte gerekirse sosyal medya aracılığı gerekirse telefondan bizzat arayıp desteklerini dile getiren denek başkanları ve güvenlik korucusu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.