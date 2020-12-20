İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu’nun Başkanı olan Ayhan Kahraman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görmeye gitti.

20 Aralık 2020 Pazar 08:49
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Takip Et:

Birkaç misafirlikte bulunma amacıyla Ankara' ya gelen; Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonunun Başkanlık görevinde yer alan Ayhan Kahraman, öncelikte Ankara’da yer almakta olan temsilcilik merkezine, yani Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonuna ziyarette bulundu ve birden fazla toplantı yaptı.

 

 

Toplantılardan sonrasında, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı’yla Bingöl ve Mardin milletvekillerinin yanına gittiklerini dile getiren Ayhan Kahraman, “Öncelikle güvenlik korucularının meclisteki sesi olan MHP(Milliyetçi Harekat Partisi) İstanbul Milletvekili olan Arzu Erdem’i, sonrasında ise göreve geldiğinden beri güvenlik korucularından desteklerini esirgemeyen ve koruculuk sisteminin etkin kullanımında ana taşlarından olan Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin’in makamında ziyarette bulunduk.

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca’yla beraber yaptığımız ziyaretlerimizin son durağıysa İçişleri Bakanlığı olmuştur. Burada İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya güvenlik korucularının selamlarını ilettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmeler çok verimli bir zeminde geçti. Güvenlik korucularımızın beklemekte olduğu umut dolu haberler için tam anlamı ile bir ışık oldu.

 

Yaptığımız bu ziyaretler kapsamında bizleri misafir eden devlet büyüklerine ve diğer devlet akranlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri bu süreçte gerekirse sosyal medya aracılığı gerekirse telefondan bizzat arayıp desteklerini dile getiren denek başkanları ve güvenlik korucusu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 08:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayhan KahramanSüleyman SoyluAnadolu Güvenlik Korucuları Ve Şehit Aileleri KonfederasyonuSüleyman Soylu InstagramSüleyman Soylu TwitterArif Çetin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı
Turgay Esen kimdir? Muğla Turist Rehberi Odası Başkanı yaşamını yitirdi
Turgay Esen kimdir? Muğla Turist Rehberi Odası Başkanı yaşamını yitirdi
Fabrika'da çalışan genç işçinin talihsiz ölümü
Fabrika'da çalışan genç işçinin talihsiz ölümü
Şanlıurfa’da otomobilde esrar maddesi ele geçirildi
Şanlıurfa’da otomobilde esrar maddesi ele geçirildi

Popüler Haberler

Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Erman Toroğlu'ndan sert sözler!
Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
TOKİ dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlara 360 TL taksitle ev
Kamu bankaları 2021 öncesi faiz indirimi açıklaması yaptı! Bankalar, ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri faiz oranlarını güncelledi.
Exxen'in yeni projesi Gibi'nin oyuncu kadrosu belli oldu
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?
Türk Telekom internet nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2020 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2020 İKEA çalışma günleri
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ne kadar izlendi?
MEB sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav mülakatları ne zaman başlayacak?
Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatillerinde kesilir mi? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatilinde tam ödenir mi?
UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi final maçı Türkiye’den alınacak mı?
Cilt kuruluğu için dikkat edilmesi gereken noktalar ve öneriler
Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim'den öğrencilere ücretsiz tablet desteği! MEB ücretsiz tablet başvurular nasıl yapılacak?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Aralık 2020 Pazartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Tazminat nedir, nasıl alınır? 2020 tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.