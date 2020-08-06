Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Orman yangını ile alakalı gözaltına alınan Kemal G. Sabah 11:00 civarında ormana gittiğini ve çevrede bulunana şişeleri satarak geçimini sağladığını ifade ederek o gün ormanda şişe toplarken kötü koku yapan çöpleri toplayıp yol kenarında yaktığını ve ateş sönünce ormanı terk ettiğinin ekledi.

Üzerinden çıkan toplu paranın yangın ile alakalı olmadığını ve uzun süredir biriktirdiği paranın üzerinde olduğunu toplu parayla gezmeyi sevdiğini ekledi.

Yüzde 70 engelli olduğunu bildiren Kemal G. polis tarafından sorgusu alındıktan sonra kendisi hakkında ‘Orman yangını çıkarmak’ suçundan soruşturma başlatılıp Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Buradaki sorgusunun ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.