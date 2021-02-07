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Aydınlanma Çemberi nedir, ne demek?

Ünlü film serisi Star Wars karakteri Darth Vader ile ilişkilendirilen Aydınlanma Çemberi sosyal medyada merak konusu oldu. Aydınlanma çemberinin ne olduğunu, Ekinoks'un ne demek olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 11:10
Aydınlanma Çemberi nedir, ne demek?
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Dünyanın karanlık tarafı Aydınlanma Çemberi olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın karanlık tarafı ünlü film serisi Star Wars karakteri Darth Vader ile ilişkilendirilir. Dünyanın karanlık tarafıyla aydınlık tarafını birbirinden ayıran çember hattına Aydınlanma Ç:emberi denmektedir.

Aydınlanma Çemberi ne demek?

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü ve güneş etrafındaki dönüşü sırasından bir tarafı güneş ışıkları ile aydınlanır iken diğer tarafı karanlıkta kalmaktadır. Dünyanın sürekli hareket halinde olması sebebiyle aydınlanma çemberide sürekli olarak hareket etmektedir. Aydınlanma çemberi geceyle gündüzün sınırını oluşturmaktadır.

Ekinoks nedir?

Aydınlanma Çemberi’nin diğer ismi olan Ekinoks olarakda incelenmektedir. Dünyanın ekseni, yörüngesiyle açı yaptığı için aydınlanma çemberi hep kutuplardan geçmez. Bu yüzden de güneş hep aynı yerden doğup aynı yerden batmaz. Her sene 21 Mart ve 23 Eylül günleri güneş ışınları ekvatora dik şekilde gelmektedir. Bunun sonucunda da aydınlanma çemberi kutuplardan geçmektedir. Bu durumda da gece ve gündüz birbirine eşit olur bunada ekinoks denmektedir.



Son Güncelleme: 07.02.2021 11:10
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Anahtar Kelimeler:
Aydınlanma çemberiEkinoks21 Mart23 Eylül
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