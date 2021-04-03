Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cansız bedeni bulundu!

Aydın Kuyucak ilçesine 2018 yılının Eylül ayında Kaymakam olarak atanan Yılmaz Kurt, Didim'de bulunan bir ormanlık alana yakın plajda ölü olarak bulundu. Kurt'un cansız bedeni üzerinde inceleme yapan ekipler intihar olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Bir süredir Yılmaz Kurt'a ulşamayan yakınlarının polise ihbarda bulunmasının hemen ardından ekipler Kaymakam Kurt'u arama çalışması başlattı. Aydın emniyetinde görevli ekipler Kurt’un cep telefonu sinyalini takip ettiler ve yerinin tespit edildiği bölgede bir arama çalışması başlattılar. Yapılan arama çalışmaları sonrasında ekipler Kaymakamın cansız bedeni ile karşılaştılar.

Edinilen bilgilere göre 2018 yılından beri Kuyucak'ta Kaymakamı olarak görevli olan Yılmaz Kurt'un, akşam saatlerinde kendi özel aracı ile Didim'e gittiği öğrenilirken Kurt'un saat 19.00 sıralarında şoförüne helallik istediği yönünde bir mesaj attığı belirtildi.

Yapılan teknik takipler sonucu ormanlık bir alanda yakın plajda cansız bedeni bulunan Kurt’un beylik silahı ile kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği değerlendirmesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurt'un cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuğu olan Yılmaz Kurt’un intihar mı ettiği yada öldürüldüğü yönünde olayın detaylı aydınlanması ile ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

KUYUCAK KAYMAKAMI YILMAZ KURT KİMDİR?

1976 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Yılmaz Kurt, 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği Mesleği görevine başladı. Aynı dönem içerisinde Tokat'ın bazı ilçelerinde kaymakam vekili olarak görevlerde bulunan Kurt, daha sonra İngiltere'ye giderek yaklaşık 1 yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 yılında Ordu'nun Çatalpınar ilçesine kaymakam olarak atanan ve burada göreve başlayan Yılmaz Kurt, daha sonra Hakkari İl Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaymakam olarak atanan Yılmaz Kurt, buradaki görevine 17 Eylül tarihinde başlamıştı.