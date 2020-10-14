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Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu

Aydın Didim'de yaşayan 4 gündür kayıp ve aranan 50 yaşındaki emekli hemşire Hatice Tusu toprağa gömülmüş halde bulundu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 18:10
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
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Cinayet olayı geçtiğimiz gün Aydın Didim'de yaşandı.

İlçede yaşayan 50 yaşındaki emekli hemşire Hatice Tusu'dan bir süre haber alınamadı. Durumdan şüphe eden Tusu'nun yakınları polise başvurdu. Son olarak 10 Ekim tarihinde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Tusu ekipler tarafından aranmaya başlandı.


Arama yapan ekipler bölgede ki güvenlik kameralarını inceledi ve Hatice Tusu'nun kayboldan evvel erkek arkadaşı S.A ile görüştüğü tespit edildi. 

Düğmeye basan polis hemen Tusu'nun erkek arkadaşını gözaltına aldı ve karakolda sroguladı. S.A karakolda ki sorgusunda kısa süre içinde cinayet işlediğini ekiplere itiraf etti. S.A polislere verdiği ifade de Tusu ile tartıştıklarını ve öfkelenip boğazını sıktığını ve Tusu'nun öldüğünü söyledi.

Polis ekipler yaptıkları inceleme ve sorgulamada emekli hemşirenin yakınlarında ki bir plaja gömüldüğünü öğrendi. Plajda arama yapan polis ekipleri talihsiz kadının cansız bedenini toprak altında buldu. Tusu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Tusu'nu ölüm nedeni otopsi raporu sonrasında netlik kazanacak.



Son Güncelleme: 14.10.2020 18:10
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Anahtar Kelimeler:
AydınCinayet
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