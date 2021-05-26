Aydın'da soğuk hava deposunda çıkan yangın korkuttu

Aydın Sultanhisar’da soğuk hava deposunda patlayan klima sonucunda yaşanan yangın maddi hasara neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye ekibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangını fark eden deponun bekçisi hemen itfaiyeyi arayarak yardım çağırdı. İhbar üstüne depoya çok sayıda ekip sevk edilirken, yakın ilçelerde bulunan itfaiyeler de takviye edildi. Bütün depoyu etkisi altına alan alevleri itfaiye erleri bir saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alabildi. İtfaiye eri Metin Sümer ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 26.05.2021 00:46