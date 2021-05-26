Aydın'da soğuk hava deposunda çıkan yangın korkuttu

Aydın Sultanhisar’da soğuk hava deposunda patlayan klima sonucunda yaşanan yangın maddi hasara neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye ekibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, soğuk hava deposunun içinde bulunan soğutma fanlarından bir tanesi büyük bir gürültü ile patladı. Patlamadan kısa süre sonra klima yandı. Alev alan klimanın içindeki gaz sıkışarak büyük bir patlama daha yaşanmasına neden oldu. Çoğalan alevler kısa sürede bütün depoyu etkisi altına aldı.

Yangını fark eden deponun bekçisi hemen itfaiyeyi arayarak yardım çağırdı. İhbar üstüne depoya çok sayıda ekip sevk edilirken, yakın ilçelerde bulunan itfaiyeler de takviye edildi. Bütün depoyu etkisi altına alan alevleri itfaiye erleri bir saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alabildi. İtfaiye eri Metin Sümer ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.