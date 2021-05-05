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Aydın'da oyun oynadığı sırada gölete düşerek boğulan çocuk hayatını kaybetti!

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir göletin kenarında oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk gölete düşmesi sonucu boğularak yaşamını yitirdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:35
Aydın'da oyun oynadığı sırada gölete düşerek boğulan çocuk hayatını kaybetti!
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Aydın ilinin Çine ilçesinde gölete düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çine ilçesine bağlı İbrahimkavağı Mahallesi Çuhalar mevkiinde incir bahçesinde çalışan Erden ve Şadiye Kuyucu'nun oğlu Mevlüt Can Kuyucu (3), oyun oynadığı sırada bahçenin yanındaki sulama göletine düştü. Ailesi tarafından düştüğü göletten çıkartılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine sevk edildi. Mevlüt Can Kuyucu isimli 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:35
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AydınÇineGölete Düşen Çocuk ÖldüBoğulan Çocuk
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