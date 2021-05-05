Aydın'da oyun oynadığı sırada gölete düşerek boğulan çocuk hayatını kaybetti!

ilininilçesinde gölete düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çine ilçesine bağlı İbrahimkavağı Mahallesi Çuhalar mevkiinde incir bahçesinde çalışan Erden ve Şadiye Kuyucu'nun oğlu Mevlüt Can Kuyucu (3), oyun oynadığı sırada bahçenin yanındaki sulama göletine düştü. Ailesi tarafından düştüğü göletten çıkartılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine sevk edildi. Mevlüt Can Kuyucu isimli 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.