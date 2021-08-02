İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Aydın’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil motosikletle çarpıştı. Korkunç kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:54
Aydın’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Takip Et:

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Meşrutiyet Mahallesi’nde otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü yola savruldu. 

Korkunç kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaEfelerAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?

Popüler Haberler

Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 1 Temmuz 2021 Perşembe
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
TÜVTÜRK araç muayenesi 15 Temmuz'da açık mı?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.