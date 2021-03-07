Aydın'da korkunç olay! 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup öldürdü

Aydın’da tek başına yaşayan ve 92 yaşında olan Hanım Pınarlı’nın evinin kapısının açık olduğunu fark eden komşuları, içeri girdikleri sırada eşyaların dağıldığını gördü. Odaları tek tek kontrol eden komşular yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinsel saldırıda bulunup boğdu

Polis ekipleri evde yaptığı incelemelerde ziynet eşyalarının çalındığını tespit ederken MOBESE görüntülerinden zanlının 23 yaşındaki A.Ç olduğunu belirledi veilçesinde bir otelde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. İç çamaşırında Pınarlı’ya ait olduğu tahmin edilen kan lekesinin bulunduğu A.Ç’nin yaşlı kadının komşusu olduğu öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.