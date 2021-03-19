Aydın'da kaybolan bir kişi, boş su kuyusunda ölü olarak bulundu

’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Yamalak Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Fatih Sürer adlı bir kişi evinden çıkıp bir daha dönmedi. Yakınları Fatih Sürer’in dönmemesi üzerine durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde araştırmalar sonucunda itfaiye ekipleri 3 metre boyundaki bir su kuyusundan Sürer’inine ulaştı. Akli dengesi yerinde olmayan Sürer’in kuyudan çıkartılan cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.