Aydın'da kan donduran olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

Kan donduran olay öğlen saatlerinde Aydın Efeler ilçesinde yaşandı.
Vatandaşlar öğlen saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir parkın demirlerinde asılı vaziyet hareketsiz duran bir kişiyi gördü ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti.
Ekiplerin olay yeri incelemesinden sonra genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılacak otopsi sonrasında genç adamın ölüm sebebi netleşecek.
Son Güncelleme: 06.12.2020 00:59