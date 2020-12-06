Aydın'da kan donduran olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

Kan donduran olay öğlen saatlerinde Aydın Efeler ilçesinde yaşandı.

Vatandaşlar öğlen saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir parkın demirlerinde asılı vaziyet hareketsiz duran bir kişiyi gördü ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

Parka gelen 112 sağlık personeli ekipleri yaptıkları incelemede genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin çalışması sonrasında cesedin ilçede yaşayan 29 yaşındaki İsmail Karabey’e ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin olay yeri incelemesinden sonra genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılacak otopsi sonrasında genç adamın ölüm sebebi netleşecek.