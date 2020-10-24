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Aydın'da feci kaza! Anne ve 9 yaşındaki kızı hayatında kaybetti

Aydın Efeler'de meydana gelen feci trafik kazasında anne ve 9 yaşındaki kızı dereye uçan araçta can verdi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 20:54
Aydın'da feci kaza! Anne ve 9 yaşındaki kızı hayatında kaybetti
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Bir anne ve 9 yaşındaki kızının can verdiği üzücü trafik kazası akşam üzeri Aydın Efeler'de meydana geldi.

49 yaşındaki Raziye Özlem Uşaklı'nın sürdüğü araç yolda seyir halindeyken anide kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan dereye uçtu. Yaklaşık 100 metrelik yüksekliten dereye uçan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine ihbar etti.


Kaza yerine gelen kurtarma ekipleri hemen sürücü Raziye ÖZlem ve 9 yaşındaki kızını kurtarabilmek için çalışmalara başladı.

Uzun süren çalışmalara sonrasında dereye inen ekiplere araç içinde sıkışan anne ve kızına ulaştı. Ekipler yaptıkları ilk muayenede 9 yaşındaki talihsiz kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Raziye Özlem ise ağır yaralı olarak devlet  hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Raziye Özlem Uşak'ta hayatını kaybetti.

Kaza bölgesinde ki ekipler uzun uğraşlar sonrasında çekici yardımıyla dereye uçan araçı çıkardılar.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 20:54
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Aydın EfelerEfeler Trafik KazasıAydın Trafik Kazası
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