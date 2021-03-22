Aydın'da devrilen traktör altında kalan sürücü öldü

Bir kişinin hayatını kaybettiği traktör kazası Aydın Çine ilçesinde yaşandı.

Traktör altında kalan sürücü öldü

İlçeye bağlı Kırkışık Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Nail Çakmak bugün traktörüyle bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Çakmak'ın sürücüsü olduğu traktör yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte devrildi.

Devrilen traktörü gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza alanına gelen ekipler yaptıkları incelemede devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, Jandarma ekipler kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.