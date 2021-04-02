Aydın'da deprem!

Ege denizinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Oluşan depremin denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleştiği aktarılırken Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşen depremin şiddetinin 3.6 olduğu açıklandı.

Aydın’da da hissedilen deprem kısa süreli bir paniğe sebep olurken yaşanan depremin duyurusu AFAD tarafından kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

