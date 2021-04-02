İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Aydın'da deprem!

Ege Denizi'nin 6.92 km derinliğinde gerçekleşen deprem Aydın'da kısa süreli bir paniğe sebep oldu.

02 Nisan 2021 Cuma 19:44
Aydın'da deprem!
Takip Et:

Ege denizinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Oluşan depremin denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleştiği aktarılırken Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşen depremin şiddetinin 3.6 olduğu açıklandı.

Aydın’da da hissedilen deprem kısa süreli bir paniğe sebep olurken yaşanan depremin duyurusu AFAD tarafından kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AydınDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?

Popüler Haberler

Akıncı dizisi Aylin kimdir? Gerçek adı ne? Didem İnselel oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevi Demirçivi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak oynadığı diziler
Akrep Akrep karakterini kim canlandırıyor? Yusuf Çim kimdir?
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
Ramo dizisi Nadya karakteri kimdir? Gözde Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı dizi oyuncusu Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız hakkında bilgiler
Son Yaz dizisinde Selim karakterini Ali Atay canlandırıyor
Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?
Aile hekimi sorgulama işlemi nerelerden yapılır? 2021 Adresim hangi aile hekimine bağlı
Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?
Kahve Falında Ö harfi görmek ne anlama gelir? Falda Ö harfi görmenin anlamı
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Esra (Gaye Gürsel) kimdir?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap (Evren Burak Haktanır) kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Servan karakteri kimdir? Serhat Midyat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.