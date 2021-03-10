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Aydın'da çıkan yangın söndürülemiyor! 40 ton su harcandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü bir alanda çıkan yangın söndürülemiyor. Yangına müdahale 5 saattir devam ederken 40 ton su kullanıldığı öğrenildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 23:52
Aydın'da çıkan yangın söndürülemiyor! 40 ton su harcandı
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Aydın Karaova mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü bir alanda neden ötürü çıktığı belirlenemeyen bir yangın başladı. Ormanlık bölgenin hemen yanına bulunan alanda çıkan yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri intikal ederken çıkan yangının ormanlık sıçramaması için yoğun uğraşlar veriliyor.

BEŞ SAAT ARALIKSIZ MÜDAHALE EDİLİYOR

Hafriyat alanında başlayan yangına lastik, kablo gibi yanıcı maddelerin olması müdahaleyi zorlaştırırken yangın söndürme çalışmaları 5 saattir aralıksız devam ederken yağını söndürmek için 40 ton suyun harcandığı bilgisi edinildi.



Son Güncelleme: 10.03.2021 23:52
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AydınYangın
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