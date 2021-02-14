Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!

Her geçen gün uyuşturucu kaçakçıları uyuşturucularını gizleme konusunda yeni yöntemler aramakta.’ınilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaşın maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı. İhbar üzerine bir kişiyi saptayarak ondan şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurarak bir arama başlattılar. Arama sonucunda karşılaştıkları şey polis ekiplerini şoka uğrattı. Arama yapılan kişinin maskesinin içerisinde uyuşturucuya rastlandı. Maskesinin içerisinde uyuşturucu bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından karakola teslim edilerek gözaltına alındı.