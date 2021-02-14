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Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir vatandaşın maskesinin içerisinde uyuşturucuya rastlanıldı. İhbar yoluyla bulunan kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

14 Şubat 2021 Pazar 22:07
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
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Her geçen gün uyuşturucu kaçakçıları uyuşturucularını gizleme konusunda yeni yöntemler aramakta. Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaşın maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı. İhbar üzerine bir kişiyi saptayarak ondan şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurarak bir arama başlattılar. Arama sonucunda karşılaştıkları şey polis ekiplerini şoka uğrattı. Arama yapılan kişinin maskesinin içerisinde uyuşturucuya rastlandı. Maskesinin içerisinde uyuşturucu bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından karakola teslim edilerek gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:07
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AydınEfelerMaskede UyuşturucuUyuşturucu Kaçakçılığı
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