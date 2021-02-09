Aydın'da bir otomobil, ters şeritten gelen kamyon ile çarpıştı

Kuşadası’nda öğlen saatlerinde bir kaza meydana geldi. Barış K.’nın sürücüsü olduğu kamyonet karşı tarafta duran alışveriş merkezine gidebilmek için karşı şeride geçtiği iddia edildi.

Bir süre bu şekilde yoluna devam eden kamyonet, kısa bir süre sonra kendi yolunda ilerleyen bir otomobil ile çarpıştı. Olaya tanıklık edenler derhal polisi ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerinde gelen ekipler otomobilde 3, kamyonette de 1 yaralı olduğu anlaşıldı.

Kazadan çıkarılan 4 yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası polis soruşturma başlattı.