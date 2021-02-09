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Aydın'da bir otomobil, ters şeritten gelen kamyon ile çarpıştı

Ters şeritte ilerlediği iddia edilen kamyonet Aydın’da Davutlar yolunda seyrinde ilerleyen bir otomobile çarptı. Olay yerinde 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

09 Şubat 2021 Salı 19:31
Aydın'da bir otomobil, ters şeritten gelen kamyon ile çarpıştı
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Kuşadası’nda öğlen saatlerinde bir kaza meydana geldi. Barış K.’nın sürücüsü olduğu kamyonet karşı tarafta duran alışveriş merkezine gidebilmek için karşı şeride geçtiği iddia edildi.

 

Bir süre bu şekilde yoluna devam eden kamyonet, kısa bir süre sonra kendi yolunda ilerleyen bir otomobil ile çarpıştı. Olaya tanıklık edenler derhal polisi ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerinde gelen ekipler otomobilde 3, kamyonette de 1 yaralı olduğu anlaşıldı.

 

Kazadan çıkarılan 4 yaralı hastaneye sevk edildi.

 

Kaza sonrası polis soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıKaza
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