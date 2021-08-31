İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...

Aydın’da balkondan düşen 79 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Germencik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 79 yaşındaki yaşlı adam üçüncü kattaki evin balkonundan düştü. Balkondan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

31 Ağustos 2021 Salı 16:49
Aydın’da balkondan düşen 79 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti
Takip Et:

Aydın’ın Germencik ilçesinde 79 yaşındaki yaşlı adam üçüncü kattan düştü. Evinin üçüncü katından düştüğü öğrenilen yaşlı adam yaşamını yitirdi. Park Mahallesinde gerçekleşen korkunç olayı mahalle sakinleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde can verdiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 31.08.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GermencikAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?

Popüler Haberler

1 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 31 Ağustos 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 31 Ağustos 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 29 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 29 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.