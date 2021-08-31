Aydın’da balkondan düşen 79 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

’ınilçesinde 79 yaşındaki yaşlı adam üçüncü kattan düştü. Evinin üçüncü katından düştüğü öğrenilen yaşlı adam yaşamını yitirdi. Park Mahallesinde gerçekleşen korkunç olayı mahalle sakinleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde can verdiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.