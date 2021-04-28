Aydın'da apartmanda klimadan kaynaklı çıkan yangın sonucu apartman sakinleri sokağa döküldü!

Aydın ilinin Efeler ilçesinde yer alan apartmanda klimadan kaynaklı çıkan yangın apartman sakinlerine panik ve korkuyu bir arada yaşattı. Yaşanan olay Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokakta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Anne F.S. ve 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada ısınmak için yaktıkları klimadan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin çıktığını gören anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir sürede olay yerine intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Evin içerisinde bulunan muhabbet kuşları da itfaiye erleri tarafından dumanlardan kurtarılarak dışarıya çıkartıldı. Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen F.S’ye itfaiye ekipleri tarafından oksijen tüpüyle olay yerinde müdahale edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.S’nin tedavisine ambulansta devam etti. Klimadan kaynaklı çıkan yangın sonucunda evde bulunan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri klimadan kaynaklı çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.

İşte yaşanan olaya ait bazı görüntüler;