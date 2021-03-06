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Aydın'da 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüler

Aydın Sultanhisar'da yaşanan korkunç olayda 23 yaşındaki A.Ç. isimli zanlı, evinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdü.

06 Mart 2021 Cumartesi 18:27
Aydın'da 92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüler
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Korkunç olay Aydın Sultanhisar ilçesinde dün gece yaşandı.

İlçede yalnız yaşayan 92 yaşındaki H.P isimli kadının kapısını açık gören komşuları yaşlı kadının kontrol etmek için içeriye girdi. Evi kontrol eden mahalleli evin her tarafının dağıltılmış olduğunu gördüler , yaşlı kadını ise odada hareketsiz halde yatar vaziyette buldular.Durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar ettiler.

Eve gelen ekipler yaşlı kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ayrıca evdeki ziynet eşyalarınında alındığı ortaya çıktı.Talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP, ÖLDÜRMÜŞ

H.P'yi boğarak öldürdüğü öne sürülen 23 yaşındaki şüpheli A.Ç gözlatına altında ve yapılan incelemede A.Ç'nin yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.Yaşlı kadın ile aynı mahallede oturan ve komşu olduğu öğrenilen A.Ç'nin iç çamaşırında yaşlı kadına ait kan lekeleri bulundu.. 

A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
AydınCinayetCinsel Saldırı
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