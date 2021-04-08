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Aydın'da 2 gündür kayıp olan kadının cesedi İzmir'de bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Aynur Şirin'in cansız bedeni 2 gün sonra İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde bulundu. Olayın sebebinin bulunması amacıyla ekipler araştırmasını sürdürüyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:10
Aydın'da 2 gündür kayıp olan kadının cesedi İzmir'de bulundu
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İzmir’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Efeler İlçesinde akşam saatlerinde Pamucak sahilinde akşam saatlerinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kadın gören çevre sakinleri hemen olayı polise ihbar etti. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerin yaptıkları incelemeler neticesinde ilk belirlemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği bilinmeyen kadının cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Adli tıp morguna kaldırılan cesedin kimlik bilgisini araştıran polis ve jandarma ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırma sonucunda ölen kadının kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen kadının 2 gün önce Aydın Efeler İlçesinden kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 24 yaşındaki Aynur Şirin olduğu öğrenildi.

Aynur Şirin Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Öte yandan talihsiz kadının ölüm sebebinin belirlenmesi için polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.04.2021 16:10
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AydınKayıp
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