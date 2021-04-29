Aydın Söke'de otomobile çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı!

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı. Söke ilçesinden Kuşadası istikametinde ilerleyen N.D. kontrolündeki 09 FE 371 plakalı kamyonet, Granta mevkisinde aynı yöne seyreden C.D'nin kullandığı 09 JT 411 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla beraber devrildi. Yaşanan kaza sonucu kamyonet sürücüsü N.D. ile yanında yolcu olan Ö.Y. isimli vatandaş yaralandı. Yaşanan kazasının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini yaparak kamyonetteki 2 kişiyi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;