Aydın otoyol gişesinde feci kaza! 2 ölü 2 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişininde yaralandı feci trafik kazası Aydın otoyol girişindeki gişelerde yaşandı.

Ali İlkimen isimli sürücünün kullandığı araç Aydın İzmir otobanına giriş yapmak için gişeye yöneldiğinde kontrolünü kaybedip betona çarptı.

Hurdaya dönen araç içinde bulunan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı ve eşi Havva Ovacıklı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekipler yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağman otomobil sürücüsü Ali İlkmen ile Havva Ovacıklı kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazanın olduğu saatlerde tesadüfen oradan geçen il sağlık müdürü Osman Açıkgöz yaralı vatandaşlara hemen ilk müdahaleyi yaptı.