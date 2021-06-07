Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’yle Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler nitelikli dolandırıcılıkla haksız kazanç sağlayan şebekeyle ilgili çalışmalar başlattı. Dört ay süren çalışma sonrasında ekipler harekete geçti. Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana’da nitelikli dolandırıcılıkla haksız kazanç sağlayan şebekeye yapılan operasyon sonucunda dördü kadın 45 kişi yakalandı. Yakalananların ikamet ettikleri yerde yapılan aramalar sonucunda birçok dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar ve tablete ulaşıldı.

“Şimdi Aydın emniyeti düşünsün”

14 kişi cezaevine gönderildi

Şebekenin elebaşı olduğu düşünülen şüpheliler kazandıkları haksız kazançlarını sosyal medyada lüks bir araç içinde sergileyerek, “Şimdi Aydın emniyeti düşünsün” paylaşımı yapmıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise, yedi ayrı şehirde yaptıkları operasyonlarla 45 şüpheliyi yakalayarak, yapılan paylaşıma yanıt verdi.

Operasyon sonucunda yakalanan 45 şüpheli kişiden 30’u emniyette yapılan işlemler sonrasında salınırken, kalan 15 kişinin adliyeye sevki yapıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi serbest kaldı.