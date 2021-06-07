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Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı!

Aydın merkezli yedi şehirde nitelikli dolandırıcılıktan haksız kazanç sağlayan şebekeye yapılan operasyon sonucunda polisin yakaladığı 45 şüpheli kişiden 30’u emniyette alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevki yapılan 15 şüpheli kişiden 14’ü ise tutuklanarak cezaevine yollandı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:24
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı!
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’yle Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler nitelikli dolandırıcılıkla haksız kazanç sağlayan şebekeyle ilgili çalışmalar başlattı. Dört ay süren çalışma sonrasında ekipler harekete geçti. Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana’da nitelikli dolandırıcılıkla haksız kazanç sağlayan şebekeye yapılan operasyon sonucunda dördü kadın 45 kişi yakalandı. Yakalananların ikamet ettikleri yerde yapılan aramalar sonucunda birçok dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar ve tablete ulaşıldı.

“Şimdi Aydın emniyeti düşünsün”

Şebekenin elebaşı olduğu düşünülen şüpheliler kazandıkları haksız kazançlarını sosyal medyada lüks bir araç içinde sergileyerek, “Şimdi Aydın emniyeti düşünsün” paylaşımı yapmıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise, yedi ayrı şehirde yaptıkları operasyonlarla 45 şüpheliyi yakalayarak, yapılan paylaşıma yanıt verdi.

14 kişi cezaevine gönderildi

Operasyon sonucunda yakalanan 45 şüpheli kişiden 30’u emniyette yapılan işlemler sonrasında salınırken, kalan 15 kişinin adliyeye sevki yapıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi serbest kaldı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:24
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Aydında Dolandırıcılık Operasyonu15 şüpheliden 14ü Tutuklandı
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