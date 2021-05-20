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Aydın Germencik'te trafik kazası: 2 yaralı!

Aydın ilinin Germencik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada her iki otomobilin sürücüsü d meydana gelen kazadan yaralı olarak kurtuldu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:23
Aydın Germencik'te trafik kazası: 2 yaralı!
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Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza Emre Yeroğlu kontrolündeki 09 ACS 288 plakalı otomobil, Park Mahallesi Şehit Teğmen Şakir Cezayir Caddesi’nde, Cengizhan Tavşan idaresindeki 09 ABP 318 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:23
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AydınGermencikKaza2 YaralıKaza Haberi
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