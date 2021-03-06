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Aydın Efeler'de uyuşturucu partisine baskın: 2 gözaltı!

Aydın ilinin Efeler ilçesinde bir adreste uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı alan polis ekiplerinin adrese baskın düzenlemesi sonucu 2 kişi gözaltına alınırken 6 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:40
Aydın Efeler'de uyuşturucu partisine baskın: 2 gözaltı!
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Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu partisi ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken yaşı tutmayan 1 kişiyle beraber 6 kişiye işlem yapıldı. Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bayrak Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi verildiği yönünde aldıkları ihbar üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yapan G.K. ve O.K. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste bulunan 1’i 18 yaşından küçük 6 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Baskın düzenlenen evde yapılan arama sonucunda satışa hazır halde 13 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet hassas teraziye el konuldu. Gözaltına alınan 2 satıcının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Aydın Adliyesi’ne sevk edilerek hakimin karşısına çıkartılacakları öğrenildi.

İşte baskın düzenlenen adresten bazı görüntüler;

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:40
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Anahtar Kelimeler:
Aydın Uyuşturucu BaskınıAydınEfelerNarkotikUyuşturucu Partisi
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