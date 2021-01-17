Aydın askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Türk Silahlı Kuvvetleri ise askerler için en doğru ve güvenilir kararı vererek 7 telefon numaraları kullanma hakkı vermiştir. Aileleriyle ve sevdikleriyle iletişime geçmek isteyen askerler normal yaşantısından farklı bir ortama girdikleri gibi iletişimleride kısıtlanmaktadır. Türk vatandaşına verilen bu kutsal görev yıllardır yapılmaktadır tek değişime uğrayan yıllardır. 2021 Bedelli Askerlik için https://asal.msb.gov.tr/ sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirler.



Yeni askerlik sistemi ile birlikte herkes için 6 ay vatani görevini yapması gerekmektedir. Temel eğitim için 6 ay askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar için 6 ay daha kalma sureti ile er olarak maaşlı askerlik yapabilmektedir. Bu ücret ise 2 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu 6 aylık bir süreçte iletişimin sağlanması için gerekli askeriye ait şube telefon numaraları bulunmaktadır.



Aydın ili olarak 19 ilçede askerlik şubelerinin adres, telefon, faks gibi her türlü iletişim numaları bulunmaktadır. 2021 güncel telefon numaraları ile problem yaşamadan gerekli işlemler kolayca yapılmaktadır.

Kutsal vatani görevi Aydın'a çıkan vatandaşlar için gerekli adres, telefon ve faks.

AYDIN ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI

Adres: Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No:40 AYDIN

Tel: 0.256.212 02 23

Faks: 0.256.213 46 71

aydin_asal_blg@msb.gov.tr

AYDIN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN

Tel: 0.256.212 32 66

Faks: 0.256.212 52 18

aydin_as_sb@msb.gov.tr

BOZDOĞAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN

Tel: 0.256.313 18 84

Faks: 0.256.313 10 98

nazilli_as_sb@msb.gov.tr

BUHARKENT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN

Tel: 0.256.313 18 84

Faks: 0.256.313 10 98

nazilli_as_sb@msb.gov.tr

ÇİNE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Şevketiye Mah. Namık Gedik Cad. No:109-1 Çine/AYDIN

Tel: 0.256.711 62 90

Faks: 0.256.711 81 59

cine_as_sb@msb.gov.tr

DİDİM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Korhan Cad. No:53 Söke/AYDIN

Tel: 0.256.518 10 94

Faks: 0.256.518 89 25

soke_as_sb@msb.gov.tr

GERMENCİK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN

Tel: 0.256.212 32 66

Faks: 0.256.212 52 18

aydin_as_sb@msb.gov.tr

İNCİRLİOVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN

Tel: 0.256.212 32 66

Faks: 0.256.212 52 18

aydin_as_sb@msb.gov.tr

KARACASU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN

Tel: 0.256.313 18 84

Faks: 0.256.313 10 98

KARPUZLU ASKERLİK ŞUBESİ

nazilli_as_sb@msb.gov.tr

Adres: Şevketiye Mah. Namık Gedik Cad. No:109-1 Çine/AYDIN

Tel: 0.256.711 62 90

Faks: 0.256.711 81 59

cine_as_sb@msb.gov.tr

KOÇARLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN

Tel: 0.256.212 32 66

Faks: 0.256.212 52 18

aydin_as_sb@msb.gov.tr

KÖŞK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN

Tel: 0.256.212 32 66

Faks: 0.256.212 52 18

aydin_as_sb@msb.gov.tr

KUŞADASI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Alacamescit Mah. Kahramanlar Cad. No:60

Kuşadası/AYDIN

Tel: 0.256.614 10 24

Faks: 0.256.614 90 00

kusadasi_as_sb@msb.gov.tr

KUYUCAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN

Tel: 0.256.313 18 84

Faks: 0.256.313 10 98

nazilli_as_sb@msb.gov.tr

NAZİLLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN

Tel: 0.256.313 18 84

Faks: 0.256.313 10 98

nazilli_as_sb@msb.gov.tr

SÖKE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Korhan Cad. No:53 Söke/AYDIN

Tel: 0.256.518 10 94

Faks: 0.256.518 89 25

soke_as_sb@msb.gov.tr

SULTANHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN

Tel: 0.256.212 32 66

Faks: 0.256.212 52 18

aydin_as_sb@msb.gov.tr

YENİPAZAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN

Tel: 0.256.313 18 84

Faks: 0.256.313 10 98

nazilli_as_sb@msb.gov.tr