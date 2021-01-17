Aydın askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Türk Silahlı Kuvvetleri ise askerler için en doğru ve güvenilir kararı vererek 7 telefon numaraları kullanma hakkı vermiştir. Aileleriyle ve sevdikleriyle iletişime geçmek isteyen askerler normal yaşantısından farklı bir ortama girdikleri gibi iletişimleride kısıtlanmaktadır. Türk vatandaşına verilen bu kutsal görev yıllardır yapılmaktadır tek değişime uğrayan yıllardır. 2021 Bedelli Askerlik için https://asal.msb.gov.tr/ sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirler.
Yeni askerlik sistemi ile birlikte herkes için 6 ay vatani görevini yapması gerekmektedir. Temel eğitim için 6 ay askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar için 6 ay daha kalma sureti ile er olarak maaşlı askerlik yapabilmektedir. Bu ücret ise 2 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu 6 aylık bir süreçte iletişimin sağlanması için gerekli askeriye ait şube telefon numaraları bulunmaktadır.
Aydın ili olarak 19 ilçede askerlik şubelerinin adres, telefon, faks gibi her türlü iletişim numaları bulunmaktadır. 2021 güncel telefon numaraları ile problem yaşamadan gerekli işlemler kolayca yapılmaktadır.
Kutsal vatani görevi Aydın'a çıkan vatandaşlar için gerekli adres, telefon ve faks.
AYDIN ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI
Adres: Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No:40 AYDIN
Tel: 0.256.212 02 23
Faks: 0.256.213 46 71
aydin_asal_blg@msb.gov.tr
AYDIN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN
Tel: 0.256.212 32 66
Faks: 0.256.212 52 18
aydin_as_sb@msb.gov.tr
BOZDOĞAN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN
Tel: 0.256.313 18 84
Faks: 0.256.313 10 98
nazilli_as_sb@msb.gov.tr
BUHARKENT ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN
Tel: 0.256.313 18 84
Faks: 0.256.313 10 98
nazilli_as_sb@msb.gov.tr
ÇİNE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Şevketiye Mah. Namık Gedik Cad. No:109-1 Çine/AYDIN
Tel: 0.256.711 62 90
Faks: 0.256.711 81 59
cine_as_sb@msb.gov.tr
DİDİM ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Korhan Cad. No:53 Söke/AYDIN
Tel: 0.256.518 10 94
Faks: 0.256.518 89 25
soke_as_sb@msb.gov.tr
GERMENCİK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN
Tel: 0.256.212 32 66
Faks: 0.256.212 52 18
aydin_as_sb@msb.gov.tr
İNCİRLİOVA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN
Tel: 0.256.212 32 66
Faks: 0.256.212 52 18
aydin_as_sb@msb.gov.tr
KARACASU ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN
Tel: 0.256.313 18 84
Faks: 0.256.313 10 98
KARPUZLU ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Şevketiye Mah. Namık Gedik Cad. No:109-1 Çine/AYDIN
Tel: 0.256.711 62 90
Faks: 0.256.711 81 59
cine_as_sb@msb.gov.tr
KOÇARLI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN
Tel: 0.256.212 32 66
Faks: 0.256.212 52 18
aydin_as_sb@msb.gov.tr
KÖŞK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN
Tel: 0.256.212 32 66
Faks: 0.256.212 52 18
aydin_as_sb@msb.gov.tr
KUŞADASI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Alacamescit Mah. Kahramanlar Cad. No:60
Kuşadası/AYDIN
Tel: 0.256.614 10 24
Faks: 0.256.614 90 00
kusadasi_as_sb@msb.gov.tr
KUYUCAK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN
Tel: 0.256.313 18 84
Faks: 0.256.313 10 98
nazilli_as_sb@msb.gov.tr
NAZİLLİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN
Tel: 0.256.313 18 84
Faks: 0.256.313 10 98
nazilli_as_sb@msb.gov.tr
SÖKE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Korhan Cad. No:53 Söke/AYDIN
Tel: 0.256.518 10 94
Faks: 0.256.518 89 25
soke_as_sb@msb.gov.tr
SULTANHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:56 AYDIN
Tel: 0.256.212 32 66
Faks: 0.256.212 52 18
aydin_as_sb@msb.gov.tr
YENİPAZAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:251 Nazilli/AYDIN
Tel: 0.256.313 18 84
Faks: 0.256.313 10 98
nazilli_as_sb@msb.gov.tr