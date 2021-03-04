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Ayder yaylasına 1.732 aracın sığabileceği çevreci otopark!

Ayder yaylasında yapımı halen devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan çevreci otoparkın özellikleri netlik kazandı. Otoparkın inşa aşamasının halen devam ettiğini belirtilirken yakın zaman içerisinde bu otoparkın hizmete sunulacağı açıklandı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:57
Ayder yaylasına 1.732 aracın sığabileceği çevreci otopark!
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Rize Çamlıhemşin’de dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm doğrultusunda dağ yamacının içerisinde 1.732 aracın istihdam edeceği otopark inşaatına devam ediliyor. Üstü çim ile kaplı olacak olan ve dış kısımdan görülmeyecek otoparkın %15'lik kısmı sona erdi. Hizmete açıldığında yaylaya ulaşan kişiler, aracını otoparka bırakmasının ardından üst tarafta bulunan seyir terasına çıkabilecek. Ziyaret edenler, buradan trambüsler ile yayla merkezine erişebilecek. Proje kapsamında edinecek başarının pek çok yaylaya önek olabileceğini vurgulayan Vali Kemal Çeber, "Ayder'i olması gerektiği hale getirebileceğimiz kadar getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ayder'i kirlettik' çıkışıyla gündemde yer alan, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesi ilk aşamasında bulunan otopark projesi inşaatı devam ediyor. 1.732 aracı barındırabilecek kapasiteye sahip olacak olan otopark, yaylanın giriş kısmında dağ yamacının içine inşası yapılacak ve üst tarafı çim ile kaplanacak. Dış kısımdan görünmeyecek otoparkın %15'lik kısmı sona erdi.

Hizmete girdiği andan itibaren yaylaya gidenler, aracını otoparka bırakmasının ardından üstte bulunan seyir terasına çıkabilecek. Ziyaret eden kişiler, buradan trambüsler ile yayla merkezine erişebilecek. Ulaşım sorununun çözülmesi için yaylanın alt tarafında çift şeritli yeni yol da yapılacaktır. Ayder Yaylası ve etrafındaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyen kişiler, bu yolu kullanabilecek, yaylaya araç girişi sınırlı tutulacak. Yaylada otopark inşaatıyla beraber yıkımı yapılan kaplıca oteli içinse çalışmalar devam ediyor.

'Esas amaç doğanın korunması'

Ayder'de yapılan kentsel dönüşüm projesinin Rize-Artvin Havaalanı gibi ülke genelinde bir yatırım olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Ayder'de dönüşüm faaliyetini yaparken esas amacımız doğanın korunması. Bir başka dikkat ettiğimiz husus, orada devam eden sosyal yaşamın bu faaliyetlerden çok etkilenmemesi. Dönüşümü yaparken, turizm sektöründen geçinen insanların rezervasyonlarının iptal edilmemesi gibi sosyal amaçları da güdüyoruz. Bunun için de yaylanın en önemli sorunu olan otopark sorunu üzerine yoğunlaştık.

Bin 732 araçlık, yaklaşık 500 tanesi otobüs olmak üzere bir otopark yapıyoruz. Buradan gittiğiniz zaman, otopark olan alanda hiç kimse beton bir yapı ve beton bir manzara görmeyecek. Katlı otopark tamamen dağın içerisine yerleştirilecek. Otoparkta aracınızdan indiğinizde, çıktığınız terasta yaylanın güzelliğini yaşamaya başlıyorsunuz. Yine aynı noktada bulunan ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan termal oteli de yıktık.

Burada termal otel inşaatlarımız da başladı. 6 blok halinde oluşan inşaat ve konaklama tesisleri ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Ayder'in üst tarafında bulunan Gelintülü Şelalesi'ni seyrettirecek cam teras inşaatı da devam ediyor. Ayder içerisinde şu anda son şeklini tam olarak vermediğimiz yolumuzu yaptık. İnşaatı devam eden havaalanımızla Ayder'i buluşturacak yolumuzu da yapıyoruz, güzergah çalışmaları tamamlanmak üzere" ifadelerine yer verdi.

'Yeni ayder silüetini görmeye başlayacağız'

"Ayder'i olması gerektiği hale getirebileceğimiz kadar getireceğiz" şeklinde ifadelere yer veren Vali Çeber, "Burada Ayder'imiz, Trabzon'da Uzungöl'ümüz, Çağrankaya yaylamız, Sırt yaylamız, hemen hemen bir belde haline gelmişler. 40 yıl, 70 yıl vatandaşlarımız ne yazık ki biraz hoyratça kullanmış. Bunların hepsine önek olacak bir yapı ve doğayı Ayder'de oluşturacağız. 2022 Şubat ayında yeni Ayder'i görmeyi hedefliyoruz. İnsanlar baktığı zaman 'Tamam yenisi böyle olacak diyecek, o silueti görmüş olacağız. Diğer taraftan kalan çalışmalar devam edecek" dedi.

'Ayder araç trafiğinden arındırılacak'

Ayder'deki işletme yetkilileri arasında olan Gürkan Gülbahar, "Ayder'de uzun yıllardır otopark sorunu yaşanıyor. Araç trafiği her zaman sorundu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde ilk olarak otoparkın yapılmasıyla yaşanan bu sorun çözüme kavuşacak. Ayder tamamen araç trafiğinden arındırılacak. Ziyaretçiler otoparktan konaklama yerlerine servislerle taşınacak. Yayaların rahatlıkla hareket edebileceği ferah bir alan oluşturulacak. Yapılacak dönüşümle beraber Ayder Yaylası cazibesini daha da arttıracaktır" dedi.

Vildan Yıldırım’da, "Normal zamanlarda buralarda araçtan insanlar adım atamaz hale geliyor. Arabalarına park yeri bulamadığı için Ayder'de hiç gezmeden giden insanlar bile oluyordu. Büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Otoparkla beraber Ayder'deki en büyük sorunlardan biri olan park yeri sorunu ortadan kalkmış olacak. Tabii buraya arabalar gelmediği zaman da çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
Ayder YaylasıOtopark
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