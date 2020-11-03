Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?

Ayda İsminin Anlamı Nedir?

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında 91 saatin ardından enkaz altında çıkarılanbebeğin kurtarılması tüm Türkiye’de gündemdeki yerini aldı. Ayda’nın canlı bir şekilde enkaz altından çıkarılması herkes tarafından sevinçle karşılandı. Güzel haberle birlikte yeniden hayata dönen Ayda’nın ismi ise pek çok kişi tarafından çok beğenildi.

Ayda ismi Türkçe kökenli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayda ismi dere kenarlarında ve çayırlarda büyüyen bir bitki anlamına gelmektedir. Son dönem içinde Ayda ismi pek çok çift tarafından çocuklarına verilmektedir.