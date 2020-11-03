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Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan apartman enkazından çıkarılan Ayda bebeğin Türkiye gündemine oturması sonrasında Ayda ismine ilgi gösterilmeye başlandı. Ayda isminin ne anlama geldiği merak edilenler arasında yer aldı.

03 Kasım 2020 Salı 15:55
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
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İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında 91 saatin ardından enkaz altında çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılması tüm Türkiye’de gündemdeki yerini aldı. Ayda’nın canlı bir şekilde enkaz altından çıkarılması herkes tarafından sevinçle karşılandı. Güzel haberle birlikte yeniden hayata dönen Ayda’nın ismi ise pek çok kişi tarafından çok beğenildi.

Ayda İsminin Anlamı Nedir?

Ayda ismi Türkçe kökenli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayda ismi dere kenarlarında ve çayırlarda büyüyen bir bitki anlamına gelmektedir. Son dönem içinde Ayda ismi pek çok çift tarafından çocuklarına verilmektedir.



Son Güncelleme: 03.11.2020 15:55
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Anahtar Kelimeler:
AydaIsim Anlamı
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