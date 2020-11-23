Ayasofya'da 7 senedir süren restorasyon sonrası Serafim Melekleri ortaya çıktı!

İstanbul’da Ayasofya Camii’nde 7 senedir yer alan iskele, sonlandırılan restore çalışması ardından kaldırıldı. İskele kaldırıldıktan sonra Serafim Melekleri figürünün yer aldığı görüldü.
1993 senesinde ana kubbenin onarılması için kurulan ve 17 sene boyunca kullanılmaya devam eden iskele İstanbul’un 2010 senesinde Kültür ve Turizm Başkenti olmasıyla birlikte kaldırılmıştı. Sonrasında dev iskele 2013 senesinde iç duvarların tekrar onarılması için yeniden kuruldu. O zamandan bu zamana kadar da olduğu yerde kalan iskele bugün itibari ile kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları sonrasında ortaya Serafim Melekleri çıktı. Figür gören herkes tarafından son derece beğenildi.
Son Güncelleme: 23.11.2020 01:36