Ayasofya'da 7 senedir süren restorasyon sonrası Serafim Melekleri ortaya çıktı!

İstanbul’da Ayasofya Camii’nde 7 senedir yer alan iskele, sonlandırılan restore çalışması ardından kaldırıldı. İskele kaldırıldıktan sonra Serafim Melekleri figürünün yer aldığı görüldü.

86 sene boyunca müze olarak kullanılan, son olarak 24 Temmuz tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte camiye dönüştürülen Ayasofya’da restorasyon çalışmaları devam ediyor. 7 senedir Ayasofya’da devam eden restorasyon çalışmasında sona gelindi. 7 senedir aynı bölgede yer alan iskele kaldırıldı ve ortaya üzerinde çalışılan görsel çıktı.

1993 senesinde ana kubbenin onarılması için kurulan ve 17 sene boyunca kullanılmaya devam eden iskele İstanbul’un 2010 senesinde Kültür ve Turizm Başkenti olmasıyla birlikte kaldırılmıştı. Sonrasında dev iskele 2013 senesinde iç duvarların tekrar onarılması için yeniden kuruldu. O zamandan bu zamana kadar da olduğu yerde kalan iskele bugün itibari ile kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları sonrasında ortaya Serafim Melekleri çıktı. Figür gören herkes tarafından son derece beğenildi.