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Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi

Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi haberinde Ağustos 24 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:50
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
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Uzun süren tartışmalı süreç sonrasında Ayasofya Cami 24 Temmuz günü ibadete açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı basın toplantısında Ayasofya’da görev alacak isimleri açıkladı. Erbaş’ın açıklaması doğrultusunda Ayasofya’nın imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu.

Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın kimdir?

Mehmet Boynukalın 1992 yılında El-Ezher’de lisans eğitimini aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İmamlık görevine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğinden atandı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yapan Boynukalın, fıkıh usulüne dair çalışmalar gerçekleştirdi. Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın’ın özel hayatına dair bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 24.08.2020 08:50
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