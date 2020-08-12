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Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi

24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya Cami imamının Prof. Dr. Mehmet Boynukalın olduğu açıklandı. Mehmet Boynukalın'ın biyografisini araştıran kişiler 'Mehmet Boynukalın kimdir, nereli?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 02:20
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
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Uzun süren tartışmalı süreç sonrasında Ayasofya Cami 24 Temmuz günü ibadete açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı basın toplantısında Ayasofya’da görev alacak isimleri açıkladı. Erbaş’ın açıklaması doğrultusunda Ayasofya’nın imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu.

Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın kimdir?

Mehmet Boynukalın 1992 yılında El-Ezher’de lisans eğitimini aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İmamlık görevine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğinden atandı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yapan Boynukalın, fıkıh usulüne dair çalışmalar gerçekleştirdi. Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın’ın özel hayatına dair bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 12.08.2020 02:20
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