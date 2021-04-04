‘Ayakkabı doktoru’ lakaplı yaşlı adam korona-virüse savaşını kaybetti

Samsun Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İlçede 'Ayakkabı Doktoru' olarak bilinen ve hayatını ayakkabı tamiri yaparak geçiren tüm yaşamını buna adayan 80 yıllık kunduracı 94 yaşındaki Mustafa Topçu adlı kişi yakalandığı korona-virüs hastalığı ile savaşını kazanamayarak hayatını kaybetti.

Yaptığı bu meslekte 80 yılını veren Samsun Çarşamba ilçesi Doğuyaka’da yaşayan ve buradaki dükkânında herhangi bir makine kullanmadan ayakkabı tamiratı yapan ,‘Ayakkabı Doktoru’ olarak bilinen en eski kunduracı Topçu, yakalandığı korona-virüs hastalığı sonrasında durumunun ağırlaşması üzerine yakalandığı hastalığa daha fazla dayanamayarak yaşama veda etti.

94 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi.

Tüm ilçe halkının tanıdığı sevilen yaşlı adamın ölümü herkesi üzüntüye boğdu.



