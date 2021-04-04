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‘Ayakkabı doktoru’ lakaplı yaşlı adam korona-virüse savaşını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinin bilinen en eski ayakkabı tamircilerinden olan ve ‘Ayakkabı Doktoru’ lakabıyla bilinen Mustafa Topçu, yakalandığı korona-virüs hastalığı sonucunda hayatını kaybetti.

04 Nisan 2021 Pazar 15:44
‘Ayakkabı doktoru’ lakaplı yaşlı adam korona-virüse savaşını kaybetti
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Samsun Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İlçede 'Ayakkabı Doktoru' olarak bilinen ve hayatını ayakkabı tamiri yaparak geçiren tüm yaşamını buna  adayan 80 yıllık kunduracı  94 yaşındaki Mustafa Topçu adlı kişi yakalandığı korona-virüs hastalığı ile savaşını kazanamayarak hayatını kaybetti.

Yaptığı bu meslekte 80 yılını veren Samsun Çarşamba ilçesi Doğuyaka’da yaşayan ve buradaki dükkânında herhangi bir makine kullanmadan ayakkabı tamiratı yapan ,‘Ayakkabı Doktoru’ olarak bilinen en eski  kunduracı Topçu, yakalandığı korona-virüs hastalığı sonrasında durumunun ağırlaşması üzerine yakalandığı hastalığa daha fazla dayanamayarak yaşama veda etti.

94 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi.

Tüm ilçe halkının tanıdığı sevilen yaşlı adamın ölümü herkesi üzüntüye boğdu.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
SamsunKoronavirüs
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