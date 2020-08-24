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Ayakkabı bağlama yöntemleri nedir? Farklı ayakkabı bağcıkları nasıl yapılır?

Ayakkabı bağcıkları her ne kadar klasik bağcık kullanılsa da gençler ve dikkat çekmek isteyenler için farklı modelleri de kullanılan bir durumdur. Ayakkabı bağlama yöntemleri özellikle gençler arasında araştırılan ve tercih edilen bir modayı işaret etmektedir.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:23
Ayakkabı bağlama yöntemleri nedir? Farklı ayakkabı bağcıkları nasıl yapılır?
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Ayakkabı nasıl bağlanır sorusu her yaş grubu bazı zamanlarda çile olan bir konudur. Pek çok kişi aynı şekilde ayakkabılarını bağlarken bazı kişiler ise ayakkabılarını farklı ve daha şık bağlamak için araştırmalarına her zaman devam etmektedir.

Standart ayakkabı düğümleri

Tavşancık ve döngü düğümler olarak da adlandırılan düğüm versiyonu en fazla kullanılan ayakkabı bağcıklarından bir tanesidir. Bu bağcık ipler yuvarlak haline getirilerek iki parçanın birbirine bağlanmasını esas almaktadır. Tavşan kulaklarını andırdığı için tavşancık veya tavşan kulakları adı ile sıklıkla anılan bu bağcık tipi fiyonka benzediği için fiyonk tipi bağcık olarak da adlandırılmaktadır.

Sıkı ve güvenli düğümler

Simetrik olarak bağcıkların ucu iki halka yapılır ve bu iki halka birbirine düğümlenir. Bağlanma şekli olarak bu şekilde bilinen sıkı ve güvenli düğümleri ayakkabı bağlamaya vakti olmayan işlerle uğraşanların sıklıkla kullandığı bağlama yöntemidir.

İki taraflı düğüm


İki farklı şekilde yapılabilen iki taraflı düğüm için ilk olarak ayakkabınızın bağcıklarını çıkarmanız gerekmektedir. Ayakkabıya tekrar takarken çapraz ve sıkı olarak takılan bağcıklar daha sonrasında ucuna fiyonk atılarak tamamlanmaktadır.

Cadılar bayramı düğümü

Cellat ilmiği olarakta bilinen bağlama yöntemi ayakkabıya takılırken bile farklılıkları vardır. Cadılar bayramı düğümü atabilmek için bağcıklardan bir tanesini kavisli olacak şekilde tutun. Daha sonrasında tamamlanmamış bir fiyonk yapın diğer bağcığı ise yaptığınız parçaya aşağıdan yukarı saracak şekilde dolayın. Düz kalan fiyonku ise yay şeklinde olan fiyonka dolayın. Kalan uçlar tekrar bağlanarak tekrar fiyonk yapılabilir.

Döngü bağlama

Sağlamlığı ile bilinen döngü bağlama yöntemi sporcuların sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Ayağın ayakkabı içinde ki konumu değiştirmemek ve sakatlık riskini azaltmak için kullanan döngü bağlama stilini en fazla kullananlar koşuculardır. Döngü bağlama stili klasik yapılan fiyonk sonrasında kalan parçaları X şeklinde ayakkabının içlerine yerleştirme yöntemidir.

Çapraz bağlama

Ayak parmaklarının rahat olmasını isteyenlerin sıklıkla kullandığı çapraz bağlama tekniği ilk olarak ayakkabının ucundan ilk iki kısmı düz olacak şekilde, geri kalan parçayı ise içeri geçirecek şekilde geçirmeye dayanmaktadır. Son kalan uzun parça ise en üstteki deliklerden X şeklinde geçirilir ve bağcığın geri kalanı Z şeklini alır.

Boşluklu bağlama

Ayak kemeri yüksek olan kişilerin kullanması gereken boşluklu bağlama yönteminde ayakkabının alttaki iki deliği sıkıca X yapılır aralarda boşluk bırakıldıktan sonra 2 boşluk bırakılır ve tekrar aynı işlem sağlanır. Bu sayede ayağınızın şekline göre bağcık yapmış olursunuz. İzlenecek adımlar ise,

  • Düz olarak geçirdiğiniz uçların içeri kısma geldiğinden emin olun,
  • Daha sonra dikey bir şekilde gelecek halde bağcıkları geçirin,
  • Geçirdiğiniz bağcıkları ayakkabının yanında bulunan büyük boşluklardan çapraz bir şekilde geçirin.

Düz bağcık

En kolay anlatım ile iplerin yatay olarak boşluklarda geçirmek denilebilir. İlk olarak yapılması gereken ayakkabının yanlarında ki boşluklardan düz bir şekilde ipleri geçirmektir. Devam eden adımlar ise,

  • Daha sonra geçirdiğiniz bağcığın kalan kısmının içeriye yerleştirin,
  • Bu bağcıkları tekrarlanmış bir S şekli halinde son deliğe kadar tekrarlayın,
  • Hiç dokunmadığınız bağcığı ise dikey bir şekilde üst boşluğa içeriye gelecek halde yerleştirin.

Koşucu stili ayakkabı bağlama

Sporcuların ve özellikle de koşucuların ipleri çok sıkı bağladıkları bilinmektedir. Bu durum koşuculara ve sporculara artılar sağlamaktadır. Bu nedenle koşucular için özel olarak tasarlanan bağcık bağlama stilleri bulunmaktadır. Bu bağlama stilleri sadece koşucu ve sporcular için değil normal yaşamda da kullanılabilmektedir.




Son Güncelleme: 24.08.2020 01:23
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