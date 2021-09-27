Ayağı büyük olan aldatıyor mu? Ayağı büyük olan kişinin aldatma olasılığı daha yüksek iddiası gündeme bomba gibi düştü

İngiltere’de sosyal bir araştırmaya göre ayakları daha büyük olarak erkeklerin, eşlerini aldatma olasılıkları diğer erkeklere göre daha yüksek. İngiltere’de yapılan bu araştırmanın evli çiftlerin birlikteliğine zarar verebileceği endişesi bir çok insanda ortaya çıktı. Peki ayağı büyük olan aldatıyor mu?

Ayağı Büyük Olan Aldatıyor Mu?

İngiltere’de yapılan bir araştırmada ayağı daha büyük olan erkeklerin eşlerini veya sevgililerini aldatma oranının diğer erkeklere göre daha yüksek olduğu saptandı. Aynı araştırmaya göre uzun boylu erkekler daha kısa olan erkeklere göre kadınlar tarafından daha çekici bulunuyor. Her ne kadar bu araştırma bir iddiadan ibaret olsa da bazı insanlar bu araştırmayı dikkate alarak eşlerini sorguya çekebilir.

Bir çok bilim insanına göre bu araştırma gerçeği yansıtmıyor.