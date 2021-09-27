İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı
TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı

Ayağı büyük olan aldatıyor mu? Ayağı büyük olan kişinin aldatma olasılığı daha yüksek iddiası gündeme bomba gibi düştü

Ayağı büyük olan kişinin aldatma olasılığı daha yüksek iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddia evli çiftlerin birlikteliğine zarar verebilir. Peki ayağı büyük olan aldatıyor mu? İşte yanıtı...

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:58
Ayağı büyük olan aldatıyor mu? Ayağı büyük olan kişinin aldatma olasılığı daha yüksek iddiası gündeme bomba gibi düştü
Takip Et:

İngiltere’de sosyal bir araştırmaya göre ayakları daha büyük olarak erkeklerin, eşlerini aldatma olasılıkları diğer erkeklere göre daha yüksek. İngiltere’de yapılan bu araştırmanın evli çiftlerin birlikteliğine zarar verebileceği endişesi bir çok insanda ortaya çıktı. Peki ayağı büyük olan aldatıyor mu?

Ayağı Büyük Olan Aldatıyor Mu?

İngiltere’de yapılan bir araştırmada ayağı daha büyük olan erkeklerin eşlerini veya sevgililerini aldatma oranının diğer erkeklere göre daha yüksek olduğu saptandı. Aynı araştırmaya göre uzun boylu erkekler daha kısa olan erkeklere göre kadınlar tarafından daha çekici bulunuyor. Her ne kadar bu araştırma bir iddiadan ibaret olsa da bazı insanlar bu araştırmayı dikkate alarak eşlerini sorguya çekebilir.

Bir çok bilim insanına göre bu araştırma gerçeği yansıtmıyor.


Son Güncelleme: 27.09.2021 13:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayağı Büyük Olan Aldatıyor MuEvli çiftIngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?
TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?
Yunus Emre Özer kimdir? Yunus Emre Özer Youtube kanalı adı nedir?
Yunus Emre Özer kimdir? Yunus Emre Özer Youtube kanalı adı nedir?
A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek
A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek
Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?
Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?

Popüler Haberler

BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
28 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 27 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
27 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 26 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 26 Eylül 2021 Pazar açık noterler listesi - 26 Eylül 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.