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Ay Tutulması Türkiye'de görülecek mi? 30 Kasım 2020 Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ay tutulması Türkiye’de görülecek mi, 30 Kasım 2020 Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek soruları merak ediliyordu. Uzmanlar 30 Aralık tarihinde gerçekleşecek At tutulmasıyla ilgili bilgi verdi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 17:26
Ay Tutulması Türkiye'de görülecek mi? 30 Kasım 2020 Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
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2020 yılının son dördüncü ve son Ay tutulması bugün gerçekleşecek. Gökyüzünde harika manzaraların oluşacağı tutulmanın saat kaçta olacağı merak ediliyor.

Ay tutulması saat kaçta olacak?

2020’nin son ay tutulması olan Parçalı Ay tutulması genel zaman ile saat 07:30 ve 11:56 arasına olacak.

Türkiye’den görülecek mi?

Yılın üçüncü ay tutulması olacak olan Parçalı Ay tutulması Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu bölgelerinden izlenebilecek. Maalesef merakla beklenen Parçalı Ay tutulması ülkemizde görülmeyecek.

2020 Aralık ayı gök olayları

2020’nin son ayında sondördün 8 Aralık, Yeniay 14 Aralık, ilkdördün 21 Aralık, dolunay ise 30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Ay’ın yerden uzaklığı 12 Aralık tarihinde ne yakın nokta olan 361776 km, 24 Aralık tarihinde en uzak noktada 405009 km’de olacak.

Güneş tutulması ne zaman olacak?

2020 yılının son tutulması Güneş tutulması olarak gerçekleşecek. Tam Güneş tutulması da Parçalı Ay tutulması gibi maalesef Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Güneş tutulması Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatlerinde Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ile Afrika’nın güneydoğu bölgelerinden görülebilecek.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
AyTutulma
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