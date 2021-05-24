İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Bu yılın ay tutulmasına çok az bir süre kaldı. Peki, ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı…

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Takip Et:

Muhteşem doğa olaylarından biri olan ayın yönergesinin dünya gölgesine girmesiyle beraber açıklanabilecek ay tutulmasının ne zaman görüleceği belli oldu. Çarşamba günü meydana gelecek ay tutulmasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Kanlı ay tutulması adını da verildiği bu olayda gökyüzü mavi renkten kızıla doğru değişiklik gösterecek.

26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülebilecek mi?

Pasific Okyanusu, Asya ve Avusturya’da bu olay tam olarak görülebilecek. Diğer tarihler ise, 10 Haziran, 19 Kasım ve 4 Aralık şeklindedir.

26 Mayıs Çarşamba günü ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Green wich saatine göre 13.34’te başlıyor ve 18,53’e dek sürecek.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ay Tutulması Ne Zaman Saat Kaçta Olacak26 Mayıs Ay Tutulması Türkiyeden Görülecek Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun medya akademide hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi kayır ücreti ne kadar?
Acun medya akademide hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi kayır ücreti ne kadar?
Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü
Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü
AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
1 Haziran sonrası normalleşme başlayacak mı, nasıl olacak?
1 Haziran sonrası normalleşme başlayacak mı, nasıl olacak?
POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?
POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi

Popüler Haberler

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?
Okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Masumiyet neden final yapıyor?
FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?
Acun medya akademide hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi kayır ücreti ne kadar?
Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?
Masumiyet canlı izle! Fox TV Masumiyet 13.bölüm tek parça izle!
Cedi Osman-Ebru Şahin düğünü tarihi belli oldu mu? Cedi Osman-Ebru Şahin ne zaman evlenecek?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir hakkında bilgiler
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Emanet dizisine katılan Rüya Coriç kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zümre Meğreli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bozkır Arslanı Celaleddin Mihricihan kimdir? Gerçek adı nedir? Rayxon Ulasenova hakkında bilgiler
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?
1 Haziran sonrası normalleşme başlayacak mı, nasıl olacak?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Seda Aksu kimdir? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.