Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Muhteşem doğa olaylarından biri olan ayın yönergesinin dünya gölgesine girmesiyle beraber açıklanabilecek ay tutulmasının ne zaman görüleceği belli oldu. Çarşamba günü meydana gelecek ay tutulmasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Kanlı ay tutulması adını da verildiği bu olayda gökyüzü mavi renkten kızıla doğru değişiklik gösterecek.

26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülebilecek mi?

26 Mayıs Çarşamba günü ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Pasific Okyanusu, Asya ve Avusturya’da bu olay tam olarak görülebilecek. Diğer tarihler ise, 10 Haziran, 19 Kasım ve 4 Aralık şeklindedir.

Green wich saatine göre 13.34’te başlıyor ve 18,53’e dek sürecek.